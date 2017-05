Justicia de EE.UU. fija juicio de 'El Chapo' para 16 de abril de 2018

Un juez estadounidense anunció el viernes que el juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los mayores capos del narcotráfico de la historia, comenzará el 16 de abril del 2018.

“La fecha del juicio será el 16 de abril. Vamos a tratar de cumplirla”, dijo el juez Brian Cogan, a cargo del caso, en una audiencia en la corte federal de Brooklyn a la cual asistió 'El Chapo', de 60 años.



El jefe narco, vestido con traje de presidiario azul marino, permaneció serio y respondió varias veces con un “sí, señor” al juez Cogan, asistido a distancia por un traductor. También insistió en que quiere que sus abogados de oficio, Michelle Gelernt y Michael Schneider, sigan representándolo.



En la corte estuvo presente también su esposa Emma Coronel, de 27 años y madre de sus pequeñas hijas mellizas, vestida de blanco de pies a cabeza, y con quien cruzó miradas. El juez prohibió el jueves a 'El Chapo' recibir sus visitas en la cárcel, pero les autorizó a que intercambien mensajes previamente monitoreados a los cuales los abogados del gobierno no tendrán acceso.



Los abogados de la acusación estimaron que el juicio durará de dos a tres meses.



La abogada Gelernt pidió al juez que la defensa pueda tener contacto personal con el exjefe narco para preparar el caso, y no solo dialogar con él a través de una pared de plástico transparente, como sucede actualmente.



Gelernt dijo que deben mostrar a 'El Chapo' más de 10 000 documentos “apoyándolos contra el plexiglás”, en vez de explayándolos en una mesa, y que eso demora enormemente la preparación del caso, también complicada por la traducción del inglés al español y viceversa.



El juez Cogan no falló aún sobre el tema pero se mostró receptivo a su pedido y dijo designará a otro juez para que visite la cárcel de Manhattan donde se encuentra el Chapo en casi total aislamiento desde que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero para que estudie la situación y le prepare un informe.



“Es muy, muy engorroso. Puede ser que no sea posible preparar un caso de esta manera”, admitió Cogan.



Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas, 'El Chapo' se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua.



La próxima audiencia previa al juicio fue fijada para el 15 de agosto.