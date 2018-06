Justicia veta registro de relaciones poliamorosas en Brasil

LEA TAMBIÉN

Las relaciones amorosas de más de dos integrantes en Brasil no podrán ser registradas en las notarías como unión estable, según una decisión tomada este martes 26 de junio del 2018 por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) .

“El CNJ determina que las contralorías generales de justicia prohíban a las notarías de sus estados realizar escrituras públicas para registrar uniones poliafectivas”, apunta un comunicado de la instancia.



El relator del caso, juez Joao Otávio de Noronha, sostuvo que el registro en unión estable de más de dos personas no está respaldado en la legislación, explica el comunicado.



Noronha aclaró que en la decisión no discute si es posible o no mantener una relación “poliamorosa”, sino apenas que el trabajo de las notarías sea coherente con lo estipulado en el sistema jurídico brasileño.



“No es atribución del CNJ tratar las relaciones personales, sino el deber y poder de las notarías para realizar escrituras. No tenemos nada que ver con la vida de nadie. La libertad de convivir no está bajo competencia del CNJ. Todos somos libres, de acuerdo con la Constitución”, aclaró la presidenta del Consejo y del STF, Carmen Lúcia.



La discusión se produjo tras un pedido de la Asociación de Derecho de Familias y de las Sucesiones que argumenta que la monogamia es una de las condiciones necesarias para reconocer la unión estable.