Jueza aceptó la acusación de Balda contra Rafael Correa por secuestro

El exasambleísta Fernando Balda acudió a la Corte Nacional de Justicia en donde formalizó su acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa, la mañana de este martes 3 de julio del 2018.

A través de este procedimiento, la jueza Daniela Camacho, de la Sala Penal, admitió la imputación contra el exmandatario y reconoció a Balda como víctima.



El ex Jefe de Estado fue vinculado en la investigación por el secuestro de Balda el pasado 18 de junio.



Cerca de diez minutos duró la diligencia en la que Balda y su defensa reconocieron su firma y rúbrica en un documento, donde ya redactó su acusación.



Unos minutos después, Felipe Rodríguez, abogado del político, señaló que esta sería la primera acusación particular en contra del expresidente. "A partir de este momento la Justicia reconoce a mi defendido como víctima y a Correa como acusado", resaltó.



Para las 13:00 de este martes 4 de julio del 2018, en cambio, está previsto que se realice la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de Correa.



Rodríguez comentó que el lunes presentaron un escrito en la Corte Nacional, en el que solicitó la misma audiencia. "Vamos a pedir que tras el incumplimiento de Correa a la medida dispuesta por la jueza, se dicte prisión preventiva".



Ayer, lunes, Correa debía presentarse en la Secretaría de la Corte, pero no lo hizo y decidió asistir al Consulado de Ecuador en Bélgica, donde actualmente reside con su familia.



Por su parte, Balda hizo un nuevo anuncio: "Les he pedido a mis abogados que solicitemos a la Fiscalía abra una investigación en contra del exfiscal general, Galo Chiriboga".



Según Balda, la versión rendida por el exdirector de Asuntos Internacionales de la Fiscalía "demostraría que Chiriboga ordenó suspender cualquier investigación respecto al secuestro".