Juez suspendió resolución del Cpccs transitorio sobre el Consejo de la Judicatura

Los concursos de selección de fiscales continuarán. Eleuterio Aguilar, juez multicompetente del cantón Balsas, en la provincia de El Oro; declaró la nulidad de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio que expresó la nulidad de esos procesos.

Con el arranque de la evaluación del Consejo de la Judicatura (CJ), con el quinto punto de la resolución, el Transitorio suspendió todos los concursos de oposición y méritos que se hayan iniciado y se encuentren en curso, hasta la conclusión de la evaluación.



En marcha había tres procesos. Se trataba de los concursos para nombrar a los 24 fiscales provinciales, 400 fiscales para distintas áreas y 700 vacantes administrativas judiciales. Y estos fueron suspendidos.



El CJ había mostrado su malestar por esta decisión. Se sometió al proceso de evaluación, pero envió una comunicación al Consejo transitorio pidiendo que se revisara esa parte de la resolución, para evitar afectar a los postulantes. Pero, no recibieron una respuesta.



Y el viernes, 27 de abril del 2018, la abogada Doris Castillo acudió ante la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas, en la provincia de El Oro, y solicitó una acción de protección con la emisión de medidas cautelares para suspender el cumplimiento de la resolución del Cpccs.



Y el mismo día, a las 19:10, el juez Aguilar ordenó la medida cautelar de carácter constitucional “por considerar que el hecho (la suspensión de los concursos de la Judicatura) constituye un acto inminente grave, acto administrativo lesivo”.



Según el registro judicial, la decisión ya fue notificada a Julio César Trujillo, como presidente del Consejo Transitorio, así como a los otros seis integrantes de la entidad. Sin embargo, hasta las 10:30 de este sábado, 28 de abril del 2018, no hubo un pronunciamiento oficial.