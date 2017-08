Juez dictó sobreseimiento a 15 policías

El juez penal de Cuenca, Alfredo Serrano, dictó el sobreseimiento de 15 policías que eran acusados por un presunto delito de “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio” en contra de detenidos en la cárcel de Turi, en Azuay.

Los hechos se registraron en mayo del 2016 y fueron captados en videos. En las imágenes se ve a un grupo de uniformados golpear con toletes a los detenidos que estaban acostados en el piso. Esas escenas fueron presentadas en el juicio de los uniformados.



Allí también se tomó el testimonio de los detenidos, quienes narraron cómo los agentes les maltrataron y les pisaron mientras estaban en el suelo. Y aseguraron haber recibido descargas eléctricas.



El juez Serrano tomó esta decisión, porque no se comprobó la responsabilidad de los agentes, aunque sí se determinó que hubo el delito.



Según el juez, no se identificó a las personas, porque unos llevaban cascos y hasta pasamontañas.



De allí que el juez señala que no se pudo identificar a los responsables.



Organismos de Derechos Humanos dijeron que la decisión judicial les tomó por sorpresa. Inredh expresó su malestar en torno al fallo del juez Serrano, pues aseguró que existió una vulneración de los derechos de un detenido.