Un juez peruano suspende por 30 días la incautación de la casa de Humala

Un juez peruano suspendió el martes 8 de mayo del 2018 por 30 días la incautación de la casa del expresidente Ollanta Humala, horas después de que éste la desalojara, en el marco de una causa judicial que ha provocado controversia en el país.

El juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que había ordenado la incautación, dispuso “la suspensión de la ejecución de la desposesión solo del bien inmueble por un plazo de 30 días”.



La fiscalía peruana incautó el lunes 7 cinco inmuebles y cuentas bancarias de Humala (2011-2016) y de su esposa, Nadine Heredia, investigados por supuestos aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, una semana después de que salieran de prisión preventiva.



“La resolución se emitió el lunes, pero recién la mañana del martes se notifica a los abogados”, dijo Julio César Espinoza, uno de los defensores de Humala.



El expresidente y su esposa abandonaron la casa del distrito limeño de Surco la madrugada de este martes, cinco horas después de haberse cumplido el plazo fijado por el juez para su desalojo.



La pareja tiene tres hijos menores de edad lo que generó una ola de repudio a la decisión judicial en Perú.



Los jueces “no pueden por incautación desalojar una familia; según la ley medidas cautelares no deben quitar vivienda; ello solo se produciría con sentencia condenatoria”, dijo el abogado César Nakazaki, otro de los defensores de Humala.



Muchos políticos y columnistas criticaron la orden de incautación, al considerar que fue arbitraria, pues son varios los expresidentes y políticos peruanos investigados por Odebrecht, pero Humala ha sido el único enviado a prisión y ahora privado de sus bienes sin haber sido llevado a juicio todavía.



“Creo que se están excediendo”, dijo la exprimera ministra Mercedes Araoz, afirmando que la justicia puede incautar “ otras propiedades, pero no la casa familiar, (pues) los niños cuentan ” .



“Lo de la suspensión por 30 días es buena pero corta, es un medida de emergencia”, dijo a la prensa el abogado penalista César Azabache, quien afirmó que la orden de incautación “fue un error en la ejecución porque afectaba también a los hijos menores”.



Otros investigados



La incautación se dio en medio de las investigaciones en contra de los Humala por los presuntos aportes que habrían recibido de parte de Odebrecht para la campaña que lo llevó al poder en 2011.



El juez también ordenó la incautación de sus cuentas bancarias, incluso las cuentas de ahorro de dos hijas de los Humala. Algunas de las casas incautadas no pertenecen a la pareja, sino a familiares o amigos.



El expresidente calificó el lunes esta orden como un “ linchamiento político” y pidió que lo autoricen a seguir habitando la casa con su familia, aunque tuviese que pagar un alquiler al Estado.

“No tenemos otra morada. Esta es nuestra única casa familiar, nosotros no tenemos otra casa de familia”, dijo Humala ante la prensa afuera de su hogar, acompañado por su esposa y dos abogados.



La orden de incautación fue cumplida con gran despliegue de policías fuertemente armados, una semana después de que Humala y su mujer recuperaran su libertad tras nueve meses en prisión preventiva, favorecidos de un fallo del Tribunal Constitucional.



Humala, de 55 años, y su esposa, de 41, estuvieron presos acusados de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 y enfrentan cargos de lavado de activos.



Humala, un teniente coronel retirado, es uno de los cuatro expresidentes investigados por las dádivas de Odebrecht en Perú, pero el único que ha estado preso.



Los otros investigados por la fiscalía son Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) , Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006) , quien enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos.



También está bajo investigación la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y artífice del intento de destituir a Kuczynski por sus asesorías a Odebrecht mientras era ministro, lo que condujo a su renuncia hace seis semanas.



A Toledo también la fiscalía le incautó dos casas, una en Lima y otra en la ciudad norteña de Tumbes, en 2016 y 2017.