Resuelven el caso de la joven desaparecida, Diana Quer, que conmocionó a España 

En contadas ocasiones la desaparición de una joven había suscitado tanta conmoción en España:el macabro caso de Diana Quer, a quien se perdió la pista en agosto de 2016, se resolvió en las últimas horas con el hallazgo de su cadáver y la detención de su presunto secuestrador y asesino.



Las autoridades españoles confirmaron hoy, 2 de enero del 2018, que el cuerpo sin vida localizado el domingo (31 de diciembre del 2017) en una antigua fábrica en Galicia corresponde a la joven desaparecida, según las pruebas de ADN practicadas.



Los responsables de la investigación informaron de los detalles en una rueda de prensa sin precedentes que denota el interés por uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en España.



Diana Quer tenía 18 años cuando desapareció. Había crecido en Madrid en el seno de una familia adinerada y veraneaba todos los años en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal, donde fue vista por última vez con vida.

Las autoridades informaron los pormenores del caso de la joven Diana Quer en una rueda de prensa efectuada hoy, 2 de enero del 2018. Foto: EFE





Su rastro se perdió en la madrugada del 23 de agosto de 2016 cuando volvía de las fiestas del pueblo a la casa familiar. En aquellos días, los carteles con su rostro inundaron pueblos y ciudades, así como las páginas de los principales diarios. ¿Dónde estaba Diana Quer? Nadie sabía si la joven se había marchado por voluntad propia o si había sido víctima de un secuestro.



Los rumores y las cábalas aparecieron en torno a un caso repleto de incógnitas y aderezado con algunos episodios polémicos en la familia de la joven, como el interrogatorio policial a la madre o la denuncia de ésta por amenazas a su otra hija, menor de edad.



Tras casi un año y medio de pesquisas, la investigación se precipitó en la última semana tras la denuncia de una mujer que el 25 de diciembre acudió a la Policía para alertar de que un hombre había intentado secuestrarla introduciéndola en el maletero de su vehículo.



Sus gritos y la presencia de varias personas en la zona hicieron huir al presunto agresor. Poco después, los investigadores colocaban la última pieza de un puzle incompleto desde hacía meses: el presunto autor del secuestro frustrado era José Enrique Abuín, alias "el Chicle", principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer.

Efectivos de la Guardia Civil y bomberos en el lugar donde fueron encontrados los restos de la joven desaparecida cuyo caso conmocionó a España. Foto: EFE



"En noviembre de 2017 ya no tenemos ninguna duda de que a Diana se la lleva 'el Chicle' en su vehículo", desveló hoy la Guardia Civil, que matizó que no fue detenido entonces porque algunos datos "no cuadraban". Los agentes tenían puesto el foco desde hacía tiempo en este hombre de 41 años, aficionado al deporte y con antecedentes penales por tráfico de drogas.



Llegaron a inspeccionar sin éxito su vehículo, a grabar sus conversaciones con su esposa y a investigar su teléfono, que el presunto secuestrador entregó "totalmente reseteado". "Nos enfrentamos a un profesional de la delincuencia en un terreno que él domina", explicó hoy en la rueda de prensa el coronel jefe de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí.



Ante la ausencia de pruebas, el juez instructor archivó el caso el pasado abril, aunque la Guardia Civil siguió investigando. "Sospechábamos quién era el autor, pero estábamos en una vía muerta", señaló Sánchez Corbí.



En julio, se logró desbloquear el teléfono de Diana Quer, que había sido hallado meses antes por un pescador y que alumbró nuevos datos para la investigación. "Nos confirma que su secuestrador no tiene ningún vínculo con ella", explicó hoy la Guardia Civil. Poco a poco, el cerco sobre "el Chicle" se fue estrechando.



El 25 de diciembre, además, ocurrió algo "inesperado", según lo calificó la Guardia Civil. Pese a saber que estaba en el punto de mira, el sospechoso volvió a actuar e intentó secuestrar a una mujer. Su esposa, que hasta entonces lo había cubierto, cambió su versión de los hechos y lo dejó sin coartada para la desaparición de Diana Quer. El 29 de diciembre, "el Chicle"fue detenido. Horas después, desveló el lugar donde escondió el cadáver de la joven: un depósito de agua de diez metros de profundidad situado en el interior de una antigua fábrica de bebidas en el municipio gallego de Rianxo.

Efectivos de la UCO trasladan a José Enrique Abuín, conocido como "el chicle", asesino confeso de Diana Quer, tras un registro realizado en su domicilio. Foto: EFE



La Justicia decidió reabrir el caso. Según informaron algunos medios, el presunto agresor confesó que asaltó a Diana Quer cuando la vio caminando sola por la calle y que la estranguló cuando se resistió ante su intento de violación.



Su abogado, sin embargo, aseguró hoy que la atropelló de forma accidental y que, al ponerse nervioso, su cliente trató de borrar cualquier prueba que lo incriminase. La madre de "el Chicle" calificó hoy de "monstruo" a su vástago.



"No esperaba esto de mi hijo, siento mucho lo que están viviendo", dijo en una entrevista en el canal Telecinco en la que pidió perdón a la familia de Diana Quer. "Lo siento como si fuera una hija mía".