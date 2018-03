José Serrano no se presentó en la Fiscalía para dar su versión

Fabián Salazar, fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas, confirmó que el presidente de la Asamblea, José Serrano, no acudió el lunes, 5 de marzo del 2018, a la Fiscalía tal y como estaba previsto.

Salazar señaló que notificará nuevamente para que Serrano se presente otro día para dar su declaración voluntaria.



El Presidente de la Asamblea fue citado a las 10:00 a la Fiscalía para que explique lo que sabe sobre la conversación que mantuvo con Carlos Pólit, excontralor prófugo en Miami y acusado por supuesta concusión.



Serrano fue quien solicitó la judicalización del audio, es decir pidió que la Justicia investigue y se siga el debido proceso.



Por este caso hay una indagación reservada en la Fiscalía, pero formalmente no existen personas sospechosas ni se ha establecido un delito.



"Una vez que tengamos los elementos necesarios podremos estar hablando de un posible delito. Caso contrario, si no tengo las pericias clarificada, yo no puedo hacer referencia", dijo Salazar.