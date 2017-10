José Serrano: 'El criterio de la Corte sobre la consulta es clave para AP'

Entrevista a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional.



¿Por qué no se ha con­vocado al Pleno de la Legislatura en al menos las dos últimas semanas?

​

Hemos privilegiado las sesiones de las comisiones. Tenemos más de 260 proyectos de ley que se están procesando. Requerimos ternerlos para primer y segundo debate. En estos meses hemos tenido 46 sesiones del Pleno. Además, se han hecho 10 sesiones, incluidas las de fiscalización para interpelación y son 10 sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La agenda es fuerte y permanente.

Según la oposición, no se instalan los plenos para evitar que se ponga en evidencia la ruptura del bloque oficialista en temas ­como un posible juicio político al Vicepresidente, ¿qué responde a eso?

​

Muy a pesar de lo que quisieran algunos miembros de la oposición -porque también hay una gran mayoría de miembros que son muy serios y aportan- hay un poco de conspiradores que quisieran que todo se vaya al tacho de la basura, que la democracia se destruya y la institucionalidad se cuartee. Sería un error dedicarnos a hacer el análisis de quiénes no ven en la democracia la razón de ser de la protección de los derechos.



¿Pero hay la intención de evitar que se evidencie la ruptura del bloque?

​

El bloque de Alianza País está completamente unido. Las diferencias las procesamos casa adentro y las diferencias y discrepancias que tengamos en algunos aspectos siempre están procesadas a partir del apoyo mayoritario que tal o cual criterio pueda tener.



¿Cuál es la posición del bloque oficialista en torno a la consulta popular?

​

Tenemos una reunión pendiente del bloque, que será en los próximos días. Para nosotros es fundamental conocer el criterio de la Corte Constitucional y en función de eso tener un pronunciamiento.



¿Cuál es la posición del bloque oficialista en torno a las últimas medidas económicas del Ejecutivo?

​

Es una reunión pendiente

del bloque. Pero desde mi punto de vista son medidas que permiten al país mantener su estabilidad económica y democrática.



¿Cómo están los plazos para tramitar el paquete de leyes económicas?

​

En el diálogo permanente que mantenemos con el Presidente esperamos que ese paquete de reformas para impulsar la reactivación económica y la estabilidad económica del país pueda llegar en el transcurso de esta semana, a más tardar la próxima semana.



¿Tendrá el carácter de económico urgente?

​

Lo que hemos conversado con el Presidente es que debería tener ese carácter. Eso nos permitiría en 45 días generar el primero y el segundo debate y, al mismo tiempo,

remitirlo al Presidente para que se ponga el ejecútese y exista eventualmente un veto. Lo fundamental es que ese paquete debe tener un enfoque que facilite el cumplimiento del plan de campaña Casa para Todos y al mismo tiempo proteger la producción nacional y la dolarización.



La agenda legislativa se tendrá que combinar con la de control político, ¿cuál es el escenario sobre el Vicepresidente?

​

La situación del vicepresidente Jorge Glas con relación a él, a título personal y a su familia, es lamentable. Es una tragedia que una persona esté detenida. Mientras el Vicepresidente esté en la cresta de la ola, su situación jurídica va a estar sujeta a su situación política y mediática. Hay que replantear esa situación.

Ya no se está respondiendo a una situación, reitero, meramente política o mediática. Aquí hay una realidad judicial penal,

que debe ser resuelta y la justicia debe darle prioridad.



¿El bloque oficialista propondrá un juicio po­lítico en contra del Vicepresidente?

​

Una vez que se dé la audiencia de dictamen fiscal que puede ser acusatoria o abstentiva por parte del Fiscal, actuaremos. Hay un requerimiento que está hecho tanto a la comisión de Justicia como a la de Fiscalización. Convocaremos al Fiscal General, para que haga la ren­dición de cuentas y, a partir de ahí, se analizará cualquier otra posibilidad.



Para que se procese el juicio se requiere de una mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), ¿cómo está la correlación de fuerzas?

​

El 96% de las resoluciones del CAL se ha dado por unanimidad. Más allá de los cinco compañeros y compañeras que pertenecemos al bloque, hay dos asambleístas que pertenecen a las bancadas de oposición (Socialcristiano y Creo). Eso da cuenta del trabajo que está realizando el Consejo de Administración de la Legislatura y la responsabilidad que han asumido los asambleístas.



¿Cuándo se sabrá su posición en torno al tema?

​

Una vez que se presente la petición, se trata en el CAL y tomamos la decisión en cuanto a los méritos de la información y documentación. Pero téngalo por seguro, que siempre tomaremos la decisión en el marco de proteger la transparencia y de luchar contra la corrupción.



Trayectoria



José Serrano fue Ministro de Trabajo y Empleo y Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. También -en el Gobierno anterior- estuvo al frente del Ministerio de Minas

y Petróleos.



Luego pasó a la Cartera del Interior, antes de liderar las listas del oficialismo para la Asamblea Nacional. Fue elegido para presidir el Legislativo hasta el 2019.