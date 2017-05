José Serrano anuncia que AP apoyará al candidato de Creo-SUMA para el CAL

Tras la sesión de posesión de la nueva Asamblea Nacional que duró cerca de seis horas, el presidente del organismo, José Serrano, participó de una rueda de prensa junto a sus vicepresidentes: Viviana Bonilla y Carlos Bergmann.

La posesión estuvo marcada por la suspensión de la elección de autoridades al momento de designar al cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La mayoría oficialista no apoyó las mociones de Creo-SUMA y el Bloque de Integración Nacional (BIN), Guillermo Celi y César Solórzano.



Serrano anunció que la designación se retomará el próximo miércoles, 17 de mayo de 2017, cuando se convoque a la segunda sesión de pleno de la Asamblea. El martes, en cambio, se reunirán con las cinco bancadas para delinear la conformación de las comisiones.



Sobre la elección del cuarto vocal del CAL, dijo que la decisión del bloque oficialista es de respetar la elección que hicieron los ecuatorianos en las urnas al otorgarle 33 curules a la alianza Creo-SUMA por lo que se apoyará al nuevo candidato de esta tienda política.



Añadió que no se rechazó el nombre de Guillermo Celi, quien fue el primer mocionado por Creo-SUMA y no recibió un solo voto de Alianza País, al contrario de lo que ocurrió con el candidato del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, que recibió 22 votos oficialistas.



Dijo que eso es parte de la democracia y que se podría preguntar lo mismo a los asambleístas de la oposición qué no votaron por él, Bonilla y Bergmann en la elección de las principales autoridades. Así como por Soledad Buendía y Verónica Arias, en las primeras vocalías del CAL.



Además, indicó que la decisión no se pudo coordinar en el pleno ya que no existió un diálogo previo con Creo-SUMA, pues inscribieron su bancada a última hora, en medio de la sesión de posesión. Mientras que con el PSC pudieron dialogar con anterioridad.



Serrano acudió a la rueda de prensa una vez terminada la posesión. Al final de este acto, los familiares de cada uno de los asambleístas ingresaron al salón y entregaron a los nuevos legisladores una insignia. Y, además, las nuevas autoridades a su salida del salón Nela Martínez rindieron honores a los símbolos patrios.



El nuevo presidente de la legislatura aseguró que los diálogos con los medios de comunicación serán una práctica constante dentro de su período de gestión. Además, que tratará de elevar el debate político tanto en la producción de leyes como en la fiscalización y rendiciones de cuentas.

​