Ex presidente Mujica, en Guayaquil para observar elecciones Ecuador

El ex presidente uruguayo José Mujica mantuvo hoy, 18 de febrero, contactos con políticos de Guayaquil, donde estableció la sede de su misión de observación de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador que se celebran mañana domingo, como delegado especial de Unasur.

El ex mandatario dijo a los periodistas que su papel no es sin embargo el de "un inspector" y que aceptó el encargo de Unasur para "enriquecer el acervo de soluciones que pueden tener los problemas que se presenten".



Mujica entregó el viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe preliminar elaborado por la Unasur sobre la organización de los comicios ecuatorianos.



La esposa de Mujica, Lucía Topolansky, senadora uruguaya y también observadora de Unasur, le acompaña en estas actividades, así como el presidente del Consejo Electoral de Colombia, Alexander Vega.



Junto a la misión de Unasur, actuarán como observadores autorizados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (Aweb).



La delegación de la OEA está dirigida por el ex presidente Dominicano Leonel Fernández, quien desarrollo actividades en las últimas horas también en Guayaquil.



Igual que la Unasur, todos los organismos observadores organizaron hoy reuniones con representantes políticos de las candidaturas en contienda.



En las elecciones del domingo se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional y a cinco parlamentarios andinos. Además, se reponderá a una pregutna sobre eventuales sanciones a los funcionarios públicos que tengan dinero en paraísos fiscales.