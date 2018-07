José Serrano dice que sí se reunió con el agente de Inteligencia procesado por el secuestro de Fernando Balda

LEA TAMBIÉN

El exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, se pronunció la mañana de este jueves, 19 de julio de 2018, sobre el audio que se filtró en el caso Balda. La grabación, en la que se escucha una conversación entre el legislador con el exagente de la Secretaría Nacional de Inteligencia Raúl Chicaiza, fue filtrada el pasado martes.

En el audio, que dura 20 minutos, el exagente le pide a Serrano USD 20 000 para pagar a los abogados que lo defenderán en el proceso y le reitera por varias ocasiones la fidelidad que tiene con él y con el expresidente Rafael Correa.



A través de un comunicado, Serrano se refirió a esa conversación y dijo que la información del audio está descontextualizada.



“La información descontextualizada sobre un supuesto audio filtrado, (…) es penosa y reprochable”, señaló en el documento. Además, el asambleísta afirmó que no esconde nada y rechaza que se “juegue” con la grabación, cuya “legalidad, autenticidad y originalidad no se ha demostrado”.



En el documento, que el asambleísta Serrano publicó en su cuenta de Twitter, también se informa que sí se reunió con el exagente de la Senain. Pero afirma que si lo hizo fue como con cualquier ciudadano que solicite hablar con él. Incluso dice que la reunión con Chicaiza fue “de manera abierta y frontal” y que consta en el registro de visitas del despacho de la Presidencia de la Asamblea.

Serrano también se refirió a la investigación del secuestro de Fernando Balda. En un párrafo de su comunicado indica que la Fiscalía pudo haberlo vinculado al proceso, pero que no lo ha hecho porque no existe “duda alguna” que indique que él participó en el ilícito.



“Con total firmeza y sin temor a equivocarme afirmo por tanto que no existe motivo alguno para mi vinculación. El proceso habla por sí solo”, detalla el comunicado.