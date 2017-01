Jorge Glas: ‘Soy técnico, me resisto a calificarme de político’

EL COMERCIO cierra su ciclo de entrevistas a los candidatos a la Vicepresidencia que inició en diciembre pasado. Entonces, por la agenda del candidato Jorge Glas, no fue posible publicarla con la del resto de postulantes.

¿Qué importancia tiene en el ejercicio del Gobierno el papel del vicepresidente?



Cuando comienza nuestro proceso político hay un punto de inflexión. El Presidente de la República comienza a encargar responsabilidades de forma clara y expresa. Primero con Lenín Moreno, con una misión (Manuela Espejo) que ha hecho historia mundial. Yo tuve el desafío de asumir una articulación que involucraba 13 ministerios para un cambio de la matriz productiva.



Si el binomio del oficialismo gana la Presidencia, ¿se mantendrá en las mismas funciones?

Eso es una decisión siempre del Presidente. Hemos comentado mucho sobre lo que venimos ejecutando, en qué punto estamos y los futuros desafíos. En lo personal yo cumpliré las funciones que me encargue, cualquiera que esta sea.



¿Se mantendrá al frente del Comité de Reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016?



Tengo una promesa con la reconstrucción, que va más allá de las funciones políticas, por haber estado ahí desde el inicio. Es algo muy impactante en lo personal y espero poder seguir aportando en la reconstrucción. Pero más allá de eso, insisto, cumpliré las misiones que me encargue el Presidente. Creo que hay un enorme desafío en la articulación de fuerzas productivas con una agenda de innovación.



¿Cómo empatará ese trabajo con la lógica, el estilo que Lenín Moreno ha dicho que quiere imprimir en su gobierno; más humano, social?

Yo soy el técnico en algunas cosas, tampoco soy técnico en todas. Me resisto a calificarme de político y ya llevo 10 años en medio de un proceso político. Soy una persona técnica. Hemos podido desarrollar cosas interesantes que representan cambios estructurales, macroeconómicos, con base a los proyectos de infraestructura. El enorme desafío es hacerla producir al máximo, en la coyuntura geopolítica actual.



¿A qué se refiere?



Tenemos una potencia que dice que va a emprender una agenda de reindustrialización de EE.UU. Qué hacer en los países latinoamericanos; competir todos por el comercio. No. La hoja de ruta de Ecuador debe ser su agenda de industrialización.