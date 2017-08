Jorge Glas habló de una 'persecución política orquestada', en cita con la directiva de Alianza País

Tras una hora y cuarenta minutos, el vicepresidente Jorge Glas abandonó la sede de Alianza País, en el norte de Quito. El Segundo Mandatario dijo que acudió a la sesión de la directiva del Movimiento para exponer su versión sobre la crisis política interna.

"Mi intervención la he articulado con base a la defensa de valores y principios que siempre han motivado nuestra revolución ciudadana. Exponer claramente el origen de los ataques que han hecho en contra de Jorge Glas de una manera orquestada", dijo este lunes, 7 de agosto del 2017.



Añadió que en su contra hay una persecución política que tiene como actores nuevos a funcionarios de la Contraloría. Y que él ha explicado cifras económicas relacionadas con la adjudicación del Campo Singue. Calificó como una barbaridad el informe con indicios de responsabilidad penal en su contra que la Contraloría emitió.



"Tenía que exponer a mis compañeros de AP. Mi postura nunca ha sido de generar división sino de defender la verdad y la transparencia, los valores y la ética", agregó el Vicepresidente.



Pero -dijo- que ante la falta de respuestas internas del Movimiento decidió hacer públicas sus diferencias con el presidente Lenín Moreno. Lo hizo a través de un comunicado que terminó siendo el detonante para que Moreno le retire las funciones a su cargo.



También dijo que ante el Movimiento ha dado los nombres de las personas que dirigen la persecución en su contra. Pero, prefirió no hacerlos públicos.



"Soy un hombre que construye pero esta es una postura por cuestión de principios y valores. Estoy firme y no tengo porque agachar la cabeza, mis manos estan limpias y así lo demostraré ante la justicia", mencionó antes de abordar a una camioneta blanca. Se fue custodiado por seguridad oficial.



Al interior de la sede AP continúa la reunión de la directiva. Están, entre otros, los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga, Mauricio Proaño, Doris Soliz. Y el consejero presidencial Ricardo Patiño.