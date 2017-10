Jorge Glas tiene insomnio crónico, gastritis..., según reporte médico

El vicepresidente Jorge Glas, detenido en la Cárcel 4 de Quito por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht, padece siete dolencias, según el reporte médico obligatorio elaborado minutos después de su arresto, el 2 de octubre del 2017.

En el documento, que tiene sello del Ministerio de Salud, se detallan 'enfermedades preexistentes' como insomnio crónico; ansiedad; hipertensión arterial; gastritis; lumbalgia y dorsalgia; colon irritable, y espondilitis anquilosante (artritis crónica).



Glas, de 48 años y también con una indagación previa por supuesto cohecho en Odebrecht, cumplió este jueves 12 de octubre su décimo día con prisión preventiva en la Cárcel 4, en el norte de Quito.



Mañana, viernes 13 de octubre, la Corte Nacional de Justicia analizará si mantiene o no la prisión preventiva en contra del Segundo Mandatario, luego de que su abogado, Eduardo Franco Loor, apelara esa medida judicial.



El reporte médico, firmado por la doctora Paulina Samaniego, de la Unidad de Flagrancia de Quito, señala que el Vicepresidente toma 11 medicamentos distintos al día, para paliar las siete dolencias. Samaniego recomendó que Glas continúe con ese tratamiento dentro de la cárcel.



En el 2015 ya se conoció de una dolencia en la salud del Vicepresidente. El 7 de febrero de ese año, Glas fue internado en el Hospital Metropolitano de Quito. Entonces, se informó de una afección estomacal. Luego de cuatro días, fue dado de alta.



En el reporte médico del 2 de octubre se establece un diagnóstico de "paciente aparentemente estable". Asimismo, en la evaluación al Vicepresidente, el informe recoge que: "No se evidencian lesiones recientes". Al final del reporte, la doctora Samaniego recomienda una "dieta hipocalórica, baja en sal".



Para el lunes 16 de octubre del 2017 está previsto que se desarrolle la audiencia preparatoria de juicio y de formulación de dictamen fiscal. En esa diligencia se sabrá si la Fiscalía llama o no a juicio al Vicepresidente y a otros 17 procesados por presunta asociación ilícita.



Glas espera que en esa audiencia la Fiscalía no lo acuse o que el juez lo sobresea y lo deje en libertad. "Él se ha sometido a la justicia y espera salir en libertad el próximo lunes, bien sea porque el Fiscal General se abstenga (de acusarlo) o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal. Ese día debe brillar la verdad", comentó el abogado.



Entre los procesados está el tío del Vicepresidente, Ricardo Rivera. Según el delator José Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, la constructora brasileña supuestamente pagó USD 16 millones a Glas, a través de Rivera.



Franco Loor calificó esa declaración de "infame" y ha asegurado que no hay evidencias de que el Segundo Mandatario haya recibido supuestos pagos ilegales.