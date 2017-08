Jorge Glas: Es una noticia 'refrito' la revelación de O Globo sobre Odebrecht

El vicepresidente Jorge Glas dijo que es "un refrito" la información que divulgó en las últimas horas el diario O Globo de Brasil acerca de que él supuestamente recibió USD 14 millones en coimas por parte de la empresa Odebrecht.

Señaló es el mismo que atacaba a Dilma (expresidenta de Brasil) y parte de un supuesto "golpe de estado blando".



"Es la noticia refrita de la misma grabación del mismo tipo, el mismo brasileño que vino a grabar un audio con otra persona que entre los dos hablan de un tercero. Nada, yo no tengo un centavo mal habido en mi patrimonio, he sido auditado".



Así el Vicepresidente se refirió a la delación del exejecutivo de Odebrecht José Conceição Santos ante la justicia de Brasil que dice que la empresa brasileña le habría pagado USD 14,1 millones de coimas, entre el 2012 y el 2016.



Glas llegó a las 10:40 de este viernes 4 de agosto del 2017 a la central de Alianza País, en el centro de Guayaquil.

El vicepresidente Jorge Glas llegó este 4 de agosto del 2017 a la central del movimiento Alianza País, en Guayaquil. Foto: Mónica Mendoza/ EL COMERCIO



Según dijo, es la misma noticia escrita "para volver a golpear los medios de oposición comerciales".



Recordó que se había reunido con varios delegados de la empresa para reclamar el avance de obras y que advirtió que conocía que también lo grabaron. "Estamos hablando de espionaje político y ojalá se haga público. No tengo nada de ocultar, es un espionaje casa adentro", aseguró.



El Segundo Mandatario indicó que se reunirá con su equipo de asesores para definir sus actividades, un días después de que el presidente Lenín Moreno le retirara las funciones delegadas como Vicepresidente.



Añadió que no se desafilará de AP y que no busca la ruptura.



A las 12:28 el Vicepresidente salió al balcón de la sede de AP, en Rumichaca y Padre Solano, para hablar con sus simpatizantes que están en la calle. Les dijo que su lucha "no es la de Glas sino por la revolución ciudadana que hay que cuidar".



Señaló que ellos, sin dar nombres, sabían que no podían contar con él para reformar la Ley de Comunicación, subir impuestos y para aprobar "una ley de blanqueo de capitales".



La gente gritaba 'Jorge, amigo, el pueblo está contigo'. Y el Vicepresidente agradeció el apoyo.



Luego de su intervención de diez minutos el Vicepresidente volvió a ingresar a una oficina, en el primer piso de la central, donde mantiene reuniones reservadas.