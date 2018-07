Jaime Terán: ‘Hay que reforzar la inteligencia en la región’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Jaime Terán, Magíster en Seguridad y Riesgos.



En la frontera norte hay actividades de narcotráfico, minería informal y crimen organizado. ¿Cree que tiene conexión?



Hay delincuencia organizada. En la zona norte opera el narcoterrorismo, que genera recursos ilícitos. Mientras que la minería ilegal sirven también para lavar dinero, porque no hay control.

¿Qué se debe hacer?



Las autoridades deben planificar acciones, para que a través de los sistemas de inteligencia, se identifique quienes están detrás de estas actividades ilícitas. En áreas como el noroccidente de Imbabura (zona minera) hay gran afluencia de gente. Y eso atrae a la delincuencia común y a la organizada. Ahora hay focos de inseguridad en ese sector del norte del país.



¿El 5 de julio inclusive personas no identificadas, presuntamente mineros, evadieron los controles policiales disparando?



Esa acción que sucedió en el Control Integrado de Mascarilla (Ibarra) nos indica que debemos estar alerta. Hay que instalar cámaras para identificar y judicializar a los infractores. También armar planes de reacción. De caso contrario el tema puede desbordarse.



¿A pesar que se reforzaron los controles en la frontera la delincuencia no para acciones como el tráfico de drogas?



Hay que entender es que estamos luchando con un enemigo asimétrico, no convencional. No sabemos a quién nos enfrentamos. El narcoterrorismo tiene gente en las comunidades de frontera. Ni el soldado, ni el policía saben si ellos son o no combatientes enemigos. Y por eso la fuerza pública debería tener mayor capacitación para saber como enfrentar a ese adversario. Pero, para ello hay que reforzar la inteligencia técnica y humana.



¿Qué es lo que más le preocupa de la inseguridad en la región?



Las alianzas entre carteles mexicanos y grupos irregulares armados colombianos. Es una combinación peligrosa. Mi sugerencia es que las autoridades mejoren el equipamiento logístico, armamento y capaciten a la fuerza pública, en torno a estos delitos que nos azotan por el norte. Pero, no hay que descuidar también el tema social.

¿A qué se refiere?



Una comunidad que no tiene recursos, ni trabajo es fácil víctima de la delincuencia. Les pueden silenciar a través del dinero o hacerles copartícipes de actividades ilícitas, como esta sucediendo ahora con la minería informal.

Es por eso que a la par de mejorar la capacidad de respuesta de la fuerza pública, el Estado debe generar fuentes de empleo, créditos agrarios…



¿Cree que los acuerdos entre Ecuador y Colombia para trabajar juntos en los temas de seguridad en la frontera nos metieron en un conflicto ajeno?



Creo que se firmaron los convenios con buena intención. Sin embargo, implicó que nos involucremos en un conflicto que no es nuestro. Eso provocó que los grupos armados irregulares colombianos no solo operen en su país. Ahora actúan también en Ecuador. Eso es un hecho.