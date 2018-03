Jaime Nebot cree que la situación política actual es resultado del totalitarismo

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, considera que Ecuador debe alcanzar dos objetivos: la independencia entre funciones del Estado y una política económica clara. Así, el personero municipal se refirió este 28 de febrero del 2018 a la situación política actual.

Señaló que las acusaciones entre los distintos representantes de las principales funciones del Estado son el resultado del totalitarismo. Dijo que lo que está viviendo el país es “sumamente grave” y debe pasar de lo político a la justicia ordinaria.



“En este ambiente qué inversionista extranjero y nacional va a invertir al menos en las condiciones para producir. Esto es malo por todos lados y por eso es que la reacción si bien tiene que ser serena, tiene que ser firme”, dijo.



Esta reacción surge luego de que el fiscal Carlos Baca Mancheno presentará días atrás un audio de un diálogo entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit. El fiscal denunció un acuerdo para “forjar documentos” en su contra.



Nebot criticó también a la Asamblea Nacional. En esa línea, afirmó que podría tener un “papel protagónico”, pero que está “dedicada a este bochornoso espectáculo”.



Nebot también recordó que el PSC-MG presentó el proyecto para que el Estado no se vuelva a apoderar de las utilidades del sector privado con un tope. También para derogar leyes consideradas como pro delincuenciales.



“Vamos a presentar en los próximos días el proyecto de que no pueda el Estado ecuatoriano a ningún título tomar la plata del seguro social, ni tampoco el asunto del Banco Central del Ecuador y vamos a presentar el proyecto para que se derogue la parte de la Ley de Comunicación que es mordaza, Senacom, ese principio absurdo de que la comunicación no es un derecho ciudadano, sino un servicio público…”, acotó.



Sobre la conformación del Consejo Transitorio, que se tratará este 28 de febrero en la Asamblea, anotó que entre las personas que conforman las ternas hay gente valiosa. “Esas siete personas que sean designadas tienen que cumplir con el mandato popular y el mandato es que revisen y decidan sobre determinados funcionarios (…) puede ratificar o destituir”.



En temas políticos, Nebot comentó que en octubre la lista 6 decidiría sobre las diferentes candidaturas. Señaló que para la Alcaldía de Guayaquil hay dos nombres: la excandidata presidencial Cynthia Viteri y la vicealcaldesa Doménica Tabacchi.



La elección de quien resulte electa para disputar la dignidad será luego de una medición seria. “La selección será por sus méritos y por encuestas serias como lo hemos hecho toda la vida”.