Alcalde Nebot rechaza dictamen judicial que suspende expropiación de terrenos para construcción de Aerovía en Durán

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó la sentencia del juez de la Unidad Civil y Mercantil de Guayaquil, Roberto Angulo, quien anuló la expropiación de los terrenos para la construcción del sistema de transporte aerosuspendido Aerovía en el cantón Durán. Esta acción jurídica se generó ante la presentación de una medida cautelar por la empresa Vimare S. A., dueña del predio en Durán.

"Eso no tiene en derecho ni pies ni cabeza, es totalmente inconstitucional", dijo Nebot la mañana de este miércoles 18 de octubre del 2017, en su habitual cadena radial semanal. El Municipio de Durán apeló la decisión del juez Angulo y ahora el proceso deberá resolverse en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Se tiene previsto que la audiencia se lleve a cabo al mediodía de este miércoles.



La Aerovía será una alternativa de transporte que conectará a ambas ciudades beneficiando a 40 000 pasajeros, según datos del cabildo porteño. El proyecto tendrá tendrá cuatro estaciones. La principal se construirá en el sur de Durán. Las otras tres paradas aéreas estarán en Guayaquil.



El burgomaestre espera que el dictamen sea a favor de la expropiación. "Cuando una norma es inconstitucional o cualquier acto del Estado es inconstitucional, la propia Constitución dice, que carece de eficacia jurídica y que el funcionario público no está obligado a cumplirla, al revés, está obligado a desobedecerla precisamente para respetar la Constitución", dijo. Citó que en la Carta Magna también se menciona que si existe alguna duda de las causas jurídicas cuando se trata de organismos seccionales, se dará la razón al organismo seccional.



"Espero que por el bien de la Justicia, se enmiende esta monstruosidad jurídica. Y si no la enmiendan, no le vamos a hacer caso, esto continúa", enfatizó. Explicó que si la empresa no está de acuerdo con el pago que le ofrece el Municipio de Durán, tiene todo el derecho a reclamar por las vías legales. "Implicaría un juicio paralelo hacia Durán si no le parece satisfactorio el precio que le han pagado de acuerdo con la ley. Pero no puede impedir una facultad fundamental del gobierno local, en este caso, de una expropiación", dijo.



Añadió que Vimare no puede entorpecer una obra pública que mejorará la calidad de los ciudadanos de Durán y Guayaquil.



"Lo fundamental es que aquí no vamos a hacer caso de eso, eso sería una sentencia írrita, inconstitucional. Y por inconstitucional, carente de eficacia jurídica, de obligación de ser cumplida y punto. Así que no hay preocuparse demasiado del tema pero si en lo conceptual porque es una aberración jurídica", sentenció el alcalde guayaquileño.