Jaime Nebot dice que ya tiene pruebas sobre calumnia en su contra y que presentará una denuncia por delito de acción pública

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró este 1 de febrero del 2017 que ya tiene pruebas de los responsables de lista que incluyó su nombre dentro de un grupo de figuras del Partido Social Cristiano (PSC) y que supuestamente estuvieron relacionados a sobornos de Odebrecht en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).

En su habitual enlace radial de los miércoles, el personero municipal dijo que ya sabe quién “está al otro lado” y que presentará una denuncia por el delito de acción pública. No precisó fechas.



“Ganar puede ser una justa ambición, pero no a cualquier precio (...) el que se mete conmigo en ese sentido le va a ir mal, hay un par que le fue muy mal y a este le irá peor”, advirtió.



Nebot cuestionó que dicha lista haya sido difundida por medios de comunicación y personalidades en redes sociales. Sin citar nombres, refirió que una de las nóminas fue elaborada por “un delincuente que está preso y quiere que le rebajen la condena”. La otra, por una señora de un “Departamento de Soborno” que buscaba vengarse de sus jefes.



No obstante, el Alcalde dijo que no culpa al Gobierno por aquella difusión y cree que el oficialismo más bien aprovechó la situación para desprestigiar.



“La lista anterior tiene más de un año publicada en un apócrifo en Brasil, eso es una versión moderna electrónica de la volante (...) esa volante antes de las elecciones aparece en un medio de prestigio, cosa rara, pero ahí aparece con los nombres semitapados. Al ratito otro portal la reproduce con nombres tapados y hace una campaña de expectativa”, indicó.



Criticó, además, que luego hubo un ciudadano (sin mencionar su nombre) “que de repente” sacó la lista sin los nombres tapados y que dijo que había una guerra entre bandas. “¿A quién quiere aludir? Al Gobierno y al Partido Social Cristiano. ¿Quién es el puro? Las conclusiones son obvias?”.



“Luego viene otro (ciudadano) y sigue con la cuestión. Eso se llama delito de asociación ilícita para calumniar encubiertamente. Con mi honor no va a jugar nadie, así que, y eso no lo mezclo con las elecciones, yo ya tengo pruebas”, agregó.



Nebot hizo una aclaración dentro de su intervención radial. Indicó que no enjuiciará a un medio de comunicación porque cree en la libertad de expresión y que una persona jurídica no delinque.



Sin embargo, advirtió que “eso no quiere decir que si dentro de cualquier persona jurídica, incluyendo un medio, hay una persona que comete una actitud de infracción penal, no deba responder”.