Jaime Nebot analizará propuesta de consulta popular para blindar modelo de desarrollo de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró este 6 de junio del 2018 que estudiará “con sinceridad” la posibilidad de una consulta popular en el cantón para blindar el modelo de desarrollo una vez que termine su gestión en el 2019.

Así se refirió en su enlace radial de los miércoles, 6 de junio del 2018, en relación a la propuesta que hiciera a través de un medio escrito guayaquileño el exvicepresidente Alberto Dahik. Él aseguró que los ciudadanos tienen el derecho a exigir que el modelo impulsado por Nebot no se pierda en referencia a los comicios seccionales del próximo año.



“Tienen derecho a que ese modelo se lo deje de tal manera resguardado, que no sea posible para las próximas administraciones, vengan de la estirpe política que sea, el alterar lo que creemos es el mejor modelo de gestión de la ciudad”, escribió Dahik.



Nebot comentó que una posible consulta le corresponde a los guayaquileños y que los tiempos para ese proceso alcanzarían. “Eso está en el corazón, está en el alma, está en el cerebro, está en la decisión”.



Además indicó que Guayaquil como todo pueblo se puede equivocar (en las seccionales) y que es respetuoso de ello.



“Cree que si el pueblo supiera que con una elección va a perder lo que ha ganado hasta ahora, se va a quedar sin libros gratuitos, se va a quedar sin computadoras, se va a quedar sin hospitales del día (…) los malecones van a convertirse en espacios de relajo sin rejas…”.



En temas internacionales, el Alcalde aseguró que al dejar la Cancillería María Fernanda Espinosa se abre un espacio para que el presidente de la República, Lenín Moreno nombre a una persona que actúe acorde a las acciones del Frente Económico.



“Las leyes pueden ser fantásticas y ojalá este nuevo proyecto de ley de generación de empleo, estímulos, inversión... con las correcciones del caso que hay que hacer, pase de los 30 días que se dan a los proyectos económicamente urgente, a constituirse en una norma de derecho; pero si eso no va acompañado con la percepción nacional e internacional, con la aptitud coherente de conjunto del Gobierno, entonces no va a haber inversiones”, dijo.