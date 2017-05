Jaime Nebot calificó como absurda la sanción de Supercom a cuatro medios nacionales

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, calificó como “un absurdo” la sanción de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) a cuatro medios del país por la presunta difusión de un exit poll que daba como ganador de las presidenciales al opositor Guillermo Lasso.

Lo dijo la tarde de este 4 de mayo en Guayaquil tras la presentación del proyecto Centro de Innovación Lego Educación. Éste forma parte de la nueva edición del Programa Educativo 2017 que se desarrolla en los espacios del Malecón 2000.



Para el personero municipal la libertad de expresión es básica. “La libertad es un fundamento de vida, de manera que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas”, dijo.



La sanción corresponde a una amonestación escrita y se emitió el pasado 28 de abril en contra de las cadenas de televisión Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno; y al diario guayaquileño Expreso.



Se argumentó que no aplicaron el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la ley. Estas se refieren a verificar y contrastar; y abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente la información.



El Alcalde porteño también se refirió a la ordenanza que faculta a los policías metropolitanos a intervenir si llegasen a conocer directamente sobre el consumo de drogas en el marco del escándalo público.



Nebot refirió que es necesario derogar la tabla de porte de droga. Según él, ésta ha incentivado el microtráfico y consumo de estupefacientes en los colegios.



La autoridad guayaquileña detalló que esa normativa es preventiva, pero que la sanción ya corresponde al Estado.

El concejal independiente, Carlos Luis Morales, explicó que el objetivo es evitar el consumo en los espacios públicos. “Nosotros no sancionamos, solo le decimos usted no puede consumir aquí”, sostuvo.



En ese caso, si los metropolitanos ven consumiendo a una persona en un lugar público de la urbe están en la obligación de llamar a la Policía Nacional para que actúe de inmediato.



La ordenanza, presentada por el bloque oficialista de Alianza País, fue aprobada el pasado 28 de abril tras segundo debate, por unanimidad con la votación de 14 ediles.