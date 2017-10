Nebot dice que hará intensa campaña a favor de su sucesor para la Alcaldía

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que en las elecciones seccionales del 2019 no participará como candidato a ningún cargo. Sin embargo, afirmó que hará campaña a favor de la candidatura de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG).

Así lo dio a conocer la mañana del miércoles, 11 de octubre del 2017, en una entrevista radial. La autoridad guayaquileña se refirió así a su no participación, si es que se aprueba vía consulta popular la eliminación de la reelección indefinida.



“Yo voy a hacer campaña de Alcalde de Guayaquil como si fuera mía porque esta ciudad es mi gran familia; y mi familia –ni la chica ni la grande- debe correr peligro, de manera que yo si voy a estar en la campaña con más ahínco y más fuerza como si fuera mía en cada esquina, en cada barrio y en cada manzana”, refirió.



Nebot no dio nombres respecto a quien pudiera sucederlo en candidatura en la coalición 6-75. No obstante, afirmó que tendrá su apoyo quien logre el mayor respaldo del pueblo. Dentro de las filas del socialcristianismo se perfilan la vicealcaldesa de la ciudad, Doménica Tabacchi, y la excandidata presidencial, Cynthia Viteri.



En esa línea, agregó que la alternabilidad es saludable y que el pueblo de Guayaquil no tiene por qué preocuparse. Esto porque, dijo, es quien ha elegido bien y ha puesto “en alto la vara” de la Alcaldía.

“Ese es el que va a tener que escoger para alcalde o alcaldesa a alguien que provenga de un grupo que destruyó Guayaquil, de un grupo que no conoce ni como llegar al Suburbio, de otro grupo que hizo algunas cosas bien y muchas mal o entre nosotros que hemos hecho pocas cosas mal y muchas bien”, anotó.



Nebot en su intervención reiteró que respalda la consulta popular que planteó el presidente Lenín Moreno. “Es una consulta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo donde se juega conceptualmente su derecho a mandar en democracia”.



Agregó que hay varios temas que no se incluyeron en la consulta, pero que se pueden resolver a través de la Asamblea Nacional.