Ivanka Trump dice que el 'America First' no implica 'América sola'

La hija y asesora del presidente norteamericano Donald Trump, Ivanka Trump, dijo que el lema "America First" (Estados Unidos primero) con el que su padre llegó a la Casa Blanca no significa que su país no necesite de sus "aliados y vecinos" para tener "éxito".

"Para que Estados Unidos tenga éxito, reconocemos la importancia de fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados y vecinos, y trabajar juntos para apoyar la estabilidad global, la paz y la prosperidad", indicó la asesora.



Ivanka Trump asistirá a la Cumbre Empresarial, que se realiza en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima. La hija de Trump hablará sobre el empoderamiento de la mujer en América Latina y llega después de que se cancelara la participación del presidente estadounidense en el evento.



La ausencia de Trump ha sido vista por analistas como una decepción y una señal más de la indiferencia del mandatario hacia la región latinoamericana, en la que además su aceptación solo alcanza un 16 por ciento, según una encuesta de Gallup.



Su impopularidad obedece principalmente a su proteccionismo comercial, al endurecimiento de leyes migratorias y a un discurso mayormente hostil hacia América Latina.



Uno de los más golpeados ha sido México, su vecino del sur. Trump se ha reafirmado en la idea de construir un muro fronterizo para impedir el paso de migrantes ilegales y la semana pasada ordenó el envío de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en la frontera.



Pero Ivanka Trump señala que los lazos con otros países son importantes para Estados Unidos. "Mi padre está profundamente comprometido con la agenda 'America First'. Sin embargo, 'America First' no significa América sola", manifestó. La hija del mandatario llega a Lima, Perú, junto a su esposo, Jared Kushner, como parte de la delegación estadounidense, que encabezará el vicepresidente Mike Pence.