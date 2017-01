Iván Espinel dijo que en su gobierno los dispensarios médicos atenderán las 24 horas

Iván Espinel trató sobre los temas de salud este 31 de enero del 2017. Durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) dijo que los dispensarios médicos atenderán en su gobierno las 24 horas del día.

El candidato presidencial de Compromiso Social refirió en Guayaquil que esa medida está enfocada a la atención prioritaria de la población, especialmente de los sectores populares. “La enfermedad no tiene horarios”.



Espinel también aseguró que su plan establece que los hospitales navales estarán abiertos a toda la ciudadanía. Además, habló sobre temas políticos. Afirmó que su candidatura constituye una vía alternativa a la política tradicional que tiene por objetivo la unificación del país. “Tenemos que construir una situación visionaria”, anotó.



También desestimó las encuestas que indican que los primeros lugares en intención de voto lo disputan Lenín Moreno (AP), Guillermo Lasso (Creo-SUMA) y Cynthia Viteri (PSC). “Nosotros no hacemos encuestas porque no tenemos plata para ello. Nuestro mejor termómetro es palpar y conversar con la gente”.



El postulante de la lista 5 acotó, además, que está de acuerdo con el debate público porque permite confrontar ideas. En ese sentido rechazó que se trato de difundir en redes sociales que su postura es la de arremeter a sus adversarios. “No atacamos personas, atacamos ideas para que las propuestas sean sustentadas”.



Espinel también ratificó que participará en el Diálogo Presidencial de Diario EL COMERCIO, el próximo 5 de febrero. En la tarde tiene previsto participar en una caminata por el populoso sector de Pascuales, en el noroeste de Guayaquil.