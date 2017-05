Israel sanciona a la ONU con recorte de USD 1 millón por resolución crítica

Israel recortará en USD 1 millón los fondos que aporta a la ONU en sanción a la resolución aprobada ayer por la Unesco que censura su actividad como "potencia ocupante" en Jerusalén Este y Gaza.

Así lo notificó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yuval Rotem, al asegurar que Israel "no se quedará de brazos cruzados mientras la organización niega nuestra su soberanía en Jerusalén", informó un comunicado oficial.



En la nota, que recogía las palabras del jefe de Gobierno durante la reunión semanal con su gabinete, Netanyahu se mostró agradecido con los países que votaron en contra de la resolución, en especial con Italia.



"Fue el primer país europeo que anunció que se opondría a la decisión, como también hizo Grecia, Gran Bretaña, Alemania, Lituania y los Países Bajos", y extendió su reconocimiento a Ucrania, Paraguay y Togo, los diez estados que se opusieron.



En total, veintitrés países se abstuvieron y veintidós apoyaron el texto de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que condena las actividades de Israel en Jerusalén Este, ocupada desde 1967 y reclamada por los palestinos como capital de su Estado, y el impacto del bloqueo que el país impone sobre la Franja de Gaza desde hace diez años.



La organización lamentó "el rechazo de las autoridades de la ocupación a cesar sus persistentes excavaciones, túneles, obras y proyectos en Jerusalén Este, y en particular dentro y fuera de la Ciudad Vieja", sobre la que destacó su importancia para las tres principales religiones monoteístas.



Y reprobó "el continuo cierre por parte de Israel de la Franja de Gaza que afecta negativamente el libre movimiento de personas, estudiantes y ayuda humanitaria", y reclamó que "se suavice este cierre".



Netanyahu valoró, sin embargo, que cada vez hay más países que se oponen a este tipo de decisiones, que insistió hoy en calificar de "absurda" como ya hizo ayer, al igual que el presidente israelí, Reuvén Rivlin, tras conocer el resultado de la votación.



También hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí amonestó a Carl Magnus Nesser, el embajador en Israel de Suecia y que fue "el único país europeo que votó en contra", apuntó un comunicado en el que el organismo mostró su "decepción" por esta decisión.



Por su parte, el departamento palestino de Exteriores dio la bienvenida a la resolución y valoró que la Unesco "reafirma la crucial importancia de Jerusalén como patrimonio mundial y la necesidad de confrontar los peligros que suponen las prácticas ilegales de Israel, la potencia ocupante, en la ciudad y en otros lugares".



Es la tercera vez en los últimos meses que Netanyahu ordena recortar la financiación a organismos y agencias de la ONU en represalia por varias resoluciones críticas con Israel probadas por el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, que condenó los asentamientos.



El primer recorte fue de USD 6 millones sobre los once que aportaba en 2016 y el segundo de dos.