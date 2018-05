La apertura de la embajada de EE.UU. en Jerusalén provoca indignación mundial

LEA TAMBIÉN

La violencia que dejó más de 50 muertos por disparos del ejército israelí en la frontera con la Franja de Gaza provocó este lunes, 14 de mayo del 2018, indignación y llamados a la calma de la comunidad internacional.

Varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Rusia reprobaron la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, cuyo traslado fue rechazado por 128 de los 193 países miembros de la ONU.



La inauguración este lunes motivó una manifestación de decenas de miles de personas en la Franja de Gaza. Al menos 52 murieron por disparos de soldados israelíes y cientos resultaron heridas. El presidente palestino Mahmud Abas denunció una “masacre”.



“La muerte impactante de decenas de personas, los cientos de heridos por disparos de balas reales en Gaza tienen que cesar inmediatamente. Los responsables de estas violaciones flagrantes de los derechos humanos tienen que rendir cuentas”, reaccionó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo “especialmente preocupado” por la situación en Gaza.



La organización Amnistía Internacional (AI) pidió a Israel que acabe “inmediatamente” con la represión a tiros de las protestas en la Franja de Gaza, que calificó como una “abominable violación” de los derechos humanos y la consideró como “crímenes de guerra”. La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció “un baño de sangre que cualquiera pudo advertir”.



Reino Unido:



“Estamos preocupados por las informaciones sobre violencia y pérdidas de vidas en Gaza. Pedimos calma y control para evitar acciones destructoras de los esfuerzos de paz”, dijo a la prensa un portavoz de la primera ministra Theresa May.





Francia:



“Francia una vez más hace un llamado a las autoridades israelíes para que ejerzan el discernimiento y la moderación en el uso de la fuerza”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Subrayó “el derecho de los palestinos a manifestarse pacíficamente” y advirtió contra un nuevo recrudecimiento del conflicto. París rechaza la transferencia de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén al considerar que “contraviene la ley internacional”, recordó.





Unión Europea:



“Pedimos a todas las partes actuar con la máxima moderación con el fin de evitar más pérdidas de vidas”, declaró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



Recordó “la posición clara y unida” de la UE, según la cual el traslado de las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén no puede realizarse antes de que el estatuto de la Ciudad Santa sea acordado en el marco de una solución del conflicto israelo-palestino.





Rusia:



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov fue consultado sobre el temor de Rusia de que la mudanza de la embajada estadounidense agrave la situación en esa región: “Sí, nosotros tenemos nuestros temores, ya lo hemos dicho”.



“Estamos convencidos de que no hay que cambiar unilateralmente decisiones de la comunidad internacional, y el destino de Jerusalén debe decidirse a través de un diálogo directo con los palestinos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.





Turquía:



“Rechazamos esta decisión que viola la ley internacional y las resoluciones de la ONU”, declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan.



“Con su último paso, Estados Unidos ha elegido ser parte del problema, no de la solución, y ha perdido su papel como mediador en el proceso de paz” en Oriente Medio, lamentó Erdogan.





España:



“El Gobierno de España está consternado por el elevado número de manifestantes muertos y heridos hoy en la Franja de Gaza que se unen a los habidos en las movilizaciones de las últimas semanas y hace un llamamiento urgente a la contención de todos los actores, que deben evitar cualquier medida en los próximos días que provoque más víctimas entre la población civil. El Gobierno español exhorta al gobierno israelí a hacer un uso proporcional de la fuerza”, dijo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.



Kuwait:



“Condenamos lo que ha pasado. Habrá una reacción de nuestra parte ” , dijo ante periodistas Mansur al Otaibi, embajador ante la ONU de Kuwait, miembro no permanente del Consejo de Seguridad.



Kuwait pidió que se celebre una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Medio Oriente tras la muerte de decenas de palestinos a manos de soldados israelíes este lunes.



Egipto:



El ministerio de Relaciones Exteriores denunció los “ disparo de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos desarmados ” , a quienes calificó de “ mártires ” y advirtió contra una “ escalada ” . El gran muftí Shawki Allam consideró la apertura de la embajada de Estados Unidos, “ una afrenta directa y clara a los sentimientos de más de mil millones y medio de musulmanes en la Tierra ” , lo que “ abre la puerta a más conflictos y guerras en la región ” .



Noruega:



La ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Søreide, se dijo “ extremadamente preocupada por la espiral de violencia que observamos ahora en la frontera entre Israel y Gaza”. “Es inaceptable disparar balas reales contra los manifestantes”, agregó.