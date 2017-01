Israel aprueba construir más viviendas de colonos tras la investidura de Trump

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que hablará este domingo (22 de enero del 2016) por la noche con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya toma de posesión propulsó el lanzamiento de nuevos proyectos de colonización en Jerusalén Este.

El ayuntamiento israelí de Jerusalén dio la aprobación definitiva para la construcción de 566 viviendas en tres barrios de colonos del este de la ciudad, de población mayoritariamente árabe, anunció el domingo un consejero municipal.



Paralelamente, el ala más dura de la derecha en el poder lanzó una campaña de presión contra Netanyahu a favor de una anexión de Maalé Adumim, una importante colonia de la Cisjordania ocupada.



Según un proyecto de ley presentado por dos diputados de la mayoría parlamentaria, que el gabinete de seguridad debía debatir este domingo, Israel anexionaría Maalé Adumim así como un sector que uniría esta colonia con Jerusalén.



Esta decisión cortaría en dos a Cisjordanía y haría prácticamente imposible la creación de un Estado palestino viable, con continuidad geográfica.



Situada al este de Jerusalén y creada en 1975, Maalé Adumim es la tercera colonia más poblada de Cisjordania.



En Jerusalén Este, a petición de Netanyahu y a la espera de la llegada de Trump a la Casa Blanca, a finales de diciembre se habían congelado los permisos de construcción de viviendas, explicó Meir Turjeman, presidente de la comisión de construcción y planificación del ayuntamiento de Jerusalén.



Estas viviendas se construirán ahora en los barrios de colonos de Pisgat Zeev, Ramot y Ramat Shlomo, precisó.



“Las reglas del juego han cambiado con la llegada de Donald Trump al poder. Ya no tenemos las manos atadas, como en la época de Barack Obama”, afirmó Turjeman.



“Estas 566 viviendas sólo son el pistoletazo de salida. Tenemos planes para construir 11.000 viviendas a la espera de ser autorizados”, en los barrios de colonos de Jerusalén Este, agregó.



La respuesta palestina no se hizo esperar: “la decisión israelí es un desafío al Consejo de Seguridad (de la ONU), sobre todo tras su reciente votación en la que afirma el carácter ilegal de las colonias”, se indignó Nabil Abu Rudeina, portavoz de la presidencia palestina.



“Exigimos que el Consejo de Seguridad actúe en conformidad con esta resolución, para detener al gobierno extremista israelí que destruye toda posibilidad de alcanzar una solución con dos Estados”, agregó.



Conversaciones sobre Irán

​

El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, precisó además en un comunicado que también se construirán 105 viviendas en los barrios palestinos. “Hemos pasado ocho años difíciles con Barack Obama, que presionaba para que se congelaran las construcciones”, añadió el alcalde.



Netanyahu se congratuló por la llegada al poder de Trump, tras haber mantenido unas tensas relaciones con su antecesor en el cargo, crítico con la cuestión de las colonias, que consideraba un obstáculo en las negociaciones de paz con los palestinos desde hacía más de dos años.



La tensión alcanzó máximos cuando, el 23 de diciembre, Estados Unidos no vetó, por primera vez desde 1979, una resolución de la ONU que condenaba las colonias israelíes.



Unos 430 000 colonos israelíes viven actualmente en la Cisjordania ocupada y más de 200.000 en Jerusalén Este, que los palestinos quieren que sea la capital del Estado al que aspiran.



Según la radio pública, por el momento el gabinete de seguridad se limitará a tratar sobre la construcción en Maalé Adumim, sin tomar ninguna decisión antes de que Netanyahu se reúna con Trump, lo que podría ocurrir en febrero.



Para la comunidad internacional, todas las colonias -es decir, las implantaciones israelíes en tierras ocupadas- son ilegales.



Netanyahu precisó que las relaciones con los palestinos sólo era uno de los temas, junto con “la situación en Siria y la amenaza iraní” que pensaba tratar el domingo por la noche con Trump.



Según él, “la primera prioridad del Estado de Israel es levantar la amenaza que supone el mal acuerdo nuclear cerrado con Irán”.



Netanyahu dirigió una virulenta campaña contra el acuerdo al que llegaron, en julio de 2015, Irán y las grandes potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, auspiciado por la ONU) para garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones económicas contra Teherán.



Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump afirmó que ese texto era “uno de los peores acuerdos”.