Investigan a un hombre por posible caso de Grooming en redes sociales

Un hombre fue detenido este 9 de febrero del 2017, por el presunto delito de contacto sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. El procesado trabajaba en un colegio en las cercanías de Quito.

El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, explicó hoy el coronel Carlos Alulema, director nacional de la Policía Judicial, por lo tanto no se puede revelar el nombre del plantel, la función en el colegio del presunto implicado ni información de las víctimas.



Según Alulema, por medio de las redes sociales, el hombre pedía fotos a sus víctimas y después las extorsionaba. Si las menores no le daban dinero o más contenido, las habría amenazado con publicar las imágenes.



La Policía intervino tras la denuncia de una de las presuntas víctimas. Luego de tres meses de investigaciones se habría logrado identificar al usuario que estaba detrás de perfiles de Facebook falsos, supuestamente utilizados para la captación de este material.



Hasta el momento se conoce la existencia de dos presuntas víctimas. Con el análisis de los objetos incautados se podrá determinar el total de afectados, sostiene Alulema.



El presunto implicado en este caso tiene 24 años y se encuentra en libertad durante esta etapa de investigación, con la obligación de presentarse ante la autoridad competente.



El subteniente Ricardo Muñoz, analista de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, explica que esta práctica es conocida como Grooming y consta en el Código Integral Penal (COIP) desde el 2014.



El Grooming es el contacto con menores con fin sexual a través de perfiles falsos en las redes sociales. Por lo general, indica, serían personas adultas que se hacen pasar por adolescentes o niños para recibir imágenes con este tipo de contenido y extorsionar a los menores. Según Muñoz, por mes reciben unas 10 denuncias en caso específico de Grooming.



Alulema pide a las personas que denuncien este delito y recomendó a los padres de familia y a los menores que activen la privacidad en la configuración de los perfiles, que no tengan imágenes de índole personal, que no acepten a desconocidos y que se fijen en quienes constan en la lista de amigos.