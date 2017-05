Investigan nueva violación colectiva de una menor en Río de Janeiro

La Policía del estado brasileño de Río de Janeiro informó hoy, 5 de mayo de 2017, de que abrió una investigación para identificar a los protagonistas de un video publicado en las redes sociales en el que, así como un caso similar el año pasado, sus autores cometen una violación colectiva contra una menor de edad.

La investigación fue abierta luego de que una tía de una niña de 12 años acudiera a la Comisaría para la Infancia y la Adolescencia de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro para denunciar que su sobrina es la que aparece en el vídeo, al parecer grabado en una fiesta de adolescentes esta semana.



"Aún no hemos escuchado a la víctima porque está en estado de shock y su madre tampoco pudo venir a presentar la denuncia porque tuvo que quedarse cuidándola en casa", afirmó la titular de la comisaría, Juliana Emerique, en declaraciones a periodistas.

La comisaria afirmó que en el video que circula en las redes sociales, que la denunciante mostró a los investigadores, se muestran escenas de la violación colectiva.



En el video cinco jóvenes aparecen desnudos junto a la víctima, que intenta esconder la cara, en una habitación de una vivienda ubicada al parecer en la Baixada Fluminense, una región de altos índices de pobreza en el área metropolitana de Río de Janeiro.



En una de las escenas la menor se queja de dolor al ser sometida por uno de los jóvenes mientras que otro le pide a los gritos que mantenga silencio para que nadie pueda identificarla por la voz.

"Iniciamos una investigación. Por ahora sabemos que eso ocurrió en una comunidad de la Baixada Fluminense pero tenemos que tener mucho cuidado para preservar la identidad de la menor", afirmó Emerique.



La comisaria agregó que la Policía no descarta "la participación de menores y de mayores en el crimen".



La nueva denuncia se produce casi un año después de un caso similar ocurrido el 21 de mayo de 2016 en una favela de Río de Janeiro y que tuvo gran repercusión porque la información inicial indicaba que más de 30 personas habían participado en la violación de una menor, lo que finalmente no fue confirmado.



Pese a que la víctima, una adolescente de 16 años, dijo inicialmente haber sido violada por 33 agresores, la Policía estableció que el crimen fue cometido en momentos diferentes por unos doce hombres, primero por un grupo integrado por entre siete y nueve miembros de una banda de narcotraficantes y después por otro de tres personas.



La violación comenzó a ser investigada luego de que diferentes personas denunciaran la circulación de un video en las redes sociales en el que la joven aparece desnuda y desmayada, con sus órganos genitales sangrando, mientras que el autor de la grabación comenta que fue violada por al menos treinta personas.



Los detalles del crimen fueron aclarados por el testimonio de tres de los detenidos por el caso y gracias a las imágenes extraídas del celular con el que fueron grabados los videos. Dos de los acusados en esta caso fueron condenados en febrero pasado a quince años de prisión.