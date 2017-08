La investigación por caso Odebrecht apuntó a dos hijos de Ricardo Rivera

La investigación del caso Odebrecht no solo apunta a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas. También se extiende a sus hijos Ricardo (34 años) y Adriana (36). Ambos son los principales accionistas de TV Satelital, empresa indagada dentro de este caso.

El 2 de junio, esa compañía fue allanada como parte de las diligencias judiciales. Rivera hijo maneja el 99% de acciones de la firma y su hermana, el 1%.



La fiscal Diana Salazar, coordinadora nacional de Lucha Anticorrupción, solicitó al SRI un reporte de los movimientos financieros de TV Satelital y de las compañías que estuvieran ligadas a los hijos del empresario guayaquileño, entre el 2000 y la fecha.



La entidad tributaria respondió al pedido y entregó un documento de 55 hojas. Allí constan los pagos de impuesto a la renta (IR) y de salidas de divisas de Rivera y de sus dos hijos. También los pagos tributarios de TV Satelital y de seis empresas en las cuales los hermanos tienen capital societario.



Las seis compañías detectadas son Ciber Ya SA, Tesat SA, IP Telecomunicaciones, Radiolocalización Instantánea Ltda., Inmobiliaria Paraíso e Inmobiliaria Sansun.



Las empresas aparecen en el expediente que abrió la Fiscalía, bajo la figura penal de asociación ilícita. Por este caso están procesadas siete personas, entre ellas Rivera padre.



En el informe, el SRI advierte que Rivera hijo es el accionista mayoritario de las siete empresas. Maneja entre el 98% y 99% del capital. Entre el 2000 y 2013, este empresario de 34 años no registró pagos de IR. En el 2016 tributó USD 12 507.

Al 2015, el ente de control señala que tenía un patrimonio de unos USD 318 631.



Para que explique su participación en TV Satelital y las otras seis empresas, la fiscal Salazar lo citó a comparecer el jueves 10 de agosto del 2017, pero no asistió. Ese día también debía rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento su hermana Adriana. Tampoco acudió.



Sobre ella, el SRI asegura que tiene una mínima participación societaria en cuatro compañías (TV Satelital, Inmobiliaria Sansun, IP Telecomunicaciones yRadiolocalización Instantánea Ltda.). El informe tributario precisa que desde el 2000 hasta la fecha, Adriana no ha reportado pagos a la renta. Tampoco ha registrado declaraciones patrimoniales.



De los seguimientos a TV Satelital, en cambio, el SRI detectó que la compañía, domiciliada en Guayaquil, mantuvo relación comercial con seis empresas fantasmas, en los años 2010, 2012 y 2013. En ese período, la firma canceló USD 92 789 a las seis compañías.

TV Satelital registra salida de divisas por medio millón de dólares, desde el 2009.



Por esas trasferencias al exterior, pagó USD 23 600. Los envíos se hicieron a 22 destinos. Allí aparecen: Alemania, España, EE.UU., Francia, Irlanda, Países Bajos, Hong Kong, China, Irlanda, Panamá, etc.



En el expediente judicial se detalla que Rivera padre tuvo relación de dependencia con Radiolocalización Instantánea Ltda. y Tesat SA, en el 2002.

Ese año recibió USD 2 957 de las dos firmas. Sin embargo, sus mayores ingresos por relación de dependencia se dieron entre el 2007 y 2008, cuando dirigió la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la administración del Gobierno anterior. Su sobrino, Glas, lideraba en ese entonces el extinto Fondo de Solidaridad.



Tras salir de la función pública, Rivera no registró pagos de impuesto a la renta importantes. Los picos más altos fueron en 2007, 2012 y 2013.



Ahora, la Fiscalía investiga al empresario por aparentemente recibir sobornos de Odebrecht, equivalentes al 1% de todos los contratos que suscribió la constructora en el país. Esto lo habría hecho valiéndose del parentesco con un alto funcionario, según las indagaciones.



Fiscal recorrió suite



En tanto, la fiscal Salazar continuó el martes con las diligencias por este caso. La investigadora recorrió la suite 156 del Swissôtel, en Quito, que era alquilada por Odebrecht. Se investiga si en ese sitio la constructora pagó sobornos. Rivera padre aparece en un video, durante una reunión que tuvo con un exdirectivo de la compañía en ese lugar.