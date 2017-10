Inversión en Tonsupa, pese a falta de servicios

El polvo que levantan los carros por las vías transversales del Club del Pacífico, en Tonsupa, donde se ubica la mayor inversión inmobiliaria de Atacames, forma una cortina que dificulta la visibilidad de los conductores y transeúntes.

José Tuárez, uno de los turistas que desde hace tres lustros visita ese balneario hasta tres veces al año, dice que el problema no solo es el polvo, sino el lodo en invierno y la falta de agua potable y de un sistema de alcantarillado.



Tres constructores aseguran que en los últimos 20 años la inversión en Tonsupa superan los USD 500 millones, que se han canalizado a la construcción de conjuntos habitacionales y condominios en la zona del Club del Pacífico.



En ese lugar se han levantado 400 edificios: 35 torres de hasta 32 pisos, con 3 500 departamentos y 2 600 viviendas en distintos proyectos, informó el Municipio de Atacames, que trabaja en un nuevo catastro.



El área del Club del Pacífico, que abarca 25 hectáreas, tiene dos calles, tipo avenida. La principal fue asfaltada hace 25 años por la Prefectura de Esmeraldas y la otra está sin asfaltar, y cerrada por la acumulación de la maleza.



Las 10 calles transversales son de tierra y contrastan con los modernos edificios de condominios de esa zona, considerada de alta plusvalía por estar más cerca al mar.



Fernando Silva es constructor e inversionista desde hace 18 años. En este tiempo ha invertido USD 25 millones en 11 condominios que suman unos 300 departamentos.



Para asegurar la venta de sus proyectos, Silva construyó aceras, bordillos y en algunos sitios colocó instalaciones eléctricas externas ante la falta de alumbrado público.



Los proyectos inmobiliarios contemplaron cisternas con el doble de la capacidad requerida (hasta 80 m3), para abastecer de agua a los departamentos; también cavaron pozos sépticos porque no hay alcantarillado sanitario.



Estos pozos se limpian cada dos años con la ayuda de carros hidrosuccionadores, los cuales depositan las aguas residuales en una piscina de tratamiento que tiene el Municipio de Atacames.



En otros proyectos se han instalado sistemas de biodigestores para tratar las aguas residuales y plantas potabilizadoras; todo esto para garantizar la inversión y las ventas.



Marcelo Icaza, quien lleva 34 años construyendo en el sector del Club del Pacífico, ha levantado ocho edificios tipo condominio y tres conjuntos habitaciones; en cinco de ellos adoquinaron las calles que eran de tierra.



Uno de los últimos edificios fue el Fontaine Blue, de 23 pisos y 141 departamentos, con una inversión de USD 17 millones. “En este edificio hemos dejado las acometidas para alcantarillado y agua potable, en caso de que se construyan en algún momento”.



Pese a no contar con agua potable y alcantarillado, Tonsupa es la zona más atractiva para construir, debido a su clima y la vista paisajística, explica Walter Aguas, exdirector del Ministerio de Obras Públicas.



En el área donde se edificaron Puerto Ballesta, Torre Sol, Playa Azul, Club del Pacífico, Torre Sol, Cava Plan, existen cerca de 4 000 departamentos en condominios, que deben abastecerse de agua a través de tanqueros, pagando hasta USD 50 por cada uno.



Según Pablo Rodríguez, que construyó 11 conjuntos en Tonsupa, la empresa privada ha puesto los recursos técnicos y económicos para sacar adelante sus proyectos, no así el Municipio.



Si bien en los últimos tres meses del año se ha notado una recuperación de la construcción con nuevas inversiones, no se observa la intervención municipal en la dotación de servicios básicos, según Gustavo Loor, presidente de la Junta Parroquial de Tonsupa.



Patricio Espinoza, director de Planificación del Municipio, indica que existe un proyecto de USD 15 millones para construir el alcantarillado para Tonsupa y la ampliación para la ciudad de Atacames.

El financiamiento se hará a través de un crédito bajo la modalidad 80/20 del Banco de Desarrollo, que abarcará el 100% de la parroquia de Tonsupa, donde viven 1 500 personas, según la Junta Parroquial.



Ese Departamento señala que apenas un 20% de la cabecera parroquial de Tonsupa tiene alcantarillado; en la ciudad de Atacames alcanza el 70%. La red actual fue construida en el 2007.