Intenso cabildeo por la reestructuración de la Asamblea Nacional

Los diversos grupos políticos de la Asamblea Nacional se encuentran en conversaciones antes de que se instale la sesión en la que se reconfigurará al Legislativo. En Alianza País (AP) todavía no existe claridad de quiénes serán sus representantes al Consejo de Administración Legislativa (CAL), ni a la dirigencia de las comisiones.

El debate para mocionar nombres para la segunda vicepresidencia de la Asamblea está abierto. Un grupo apoya la permanencia de Carlos Bergmann, mientras que otro sector propuso un cambio. El legislador oficialista Carlos Cambala de Santa Elena señaló, la tarde de este jueves 22 de marzo del 2018, que ese cargo debe ocuparlo Daniel Mendoza.



Su nombre habría sido mocionado en la sesión que mantuvo, la víspera, la bancada oficialista. Lo que sí está definido es que en ese puesto debe estar un representante de Manabí, dijo, por ser la tercera fuerza electoral en el país. Añadió que Mendoza tendría el apoyo de otras bancadas lejanas al oficialismo.



También está por definirse el nombre del legislador en la primera vicepresidencia de la Asamblea. El debate se centra en Julio César Quiñonez y Alberto Arias. Ambos son de Guayas.



Por su parte, la Bancada de Integración Nacional (BIN) mantiene una reunión la tarde de este jueves, 22 de marzo del 2018, para definir el nombre de su representante al CAL. Ángel Gende, integrante de esta agrupación, dijo que en la cita también se discutirán los nombres de las tres personas que serán mocionadas para liderar tres comisiones.



El movimiento Creo no apoyará una reestructuración integral. Es decir, no está de acuerdo con que se cambien legisladores de comisiones sino que se elijan las autoridades de las mesas legislativas que ya están conformadas.



El coordinador de este bloque, Roberto Gómez, señaló que ahí buscarán la dirección de mesas. Aunque no dio nombres de las que les interesaría dirigir, pero mencionó qué hay proyectos de ley de educación, salud, comunicación y seguridad que deben darse paso.



Este grupo político no buscará mayor representación en el CAL y, adelantó, que no votará por María José Carrión (Alianza País) para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea. Este es uno de los nombres que suena para sumarse a las autoridades legislativas.



El Partido Social Cristiano (PSC) envió un comunicado en el que rechazó la reconfiguración de la Asamblea y calificó a este acto como un “reparto”. La misma posición comparte el movimiento SUMA y la facción correísta de la Asamblea.