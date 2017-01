Inquietudes de los ciudadanos para el Diálogo Presidencial 2017

El domingo 5 de febrero del 2017, a las 20:00, se llevará a cabo el Diálogo Presidencial 2017 en las instalaciones de EL COMERCIO.

Los ocho candidatos a la presidencial han reconfirmado su asistencia a este espacio informativo.Este Diario ha abierto en su sitio digital un espacio para exponer las inquietudes de la sociedad civil organizada, aunque también han llegado preguntas de ciudadanos. A continuación algunas de las inquietudes.



Extractivismo, reacción a la crítica y combate a la corrupción

Juan Pablo Hidalgo Bastidas



1.- A partir de políticas vinculadas a industrias extractivas de gran escala se ha implementado un modelo de desarrollo que sigue beneficiando al capital sobre el ser en Ecuador. Considero que poner al ser humano y la naturaleza sobre el capital es fundamental. En este sentido: ¿cuál será el giro concreto (acciones y políticas) que dará cada candidato en su gobierno, en caso de ser electo, para cambiar el actual modelo de desarrollo, que permita construir una alternativa válida para el país, respetando lo que reza en nuestra Constitución respecto a los derechos de los seres humanos y la naturaleza?



2.-¿Cuál será su accionar (prácticas concretas) frente a aquellas opiniones diferentes y muchas veces opuestas a su pensamiento y forma de gobernar?



3.- Uno de nuestros principales defectos como sociedad es la corrupción. Queremos un Gobierno transparente y que rinda cuentas: ¿Cuáles serán sus acciones concretas desde el gobierno para evitar y castigar las prácticas corruptas y 'del más vivo'? ¿Cómo hará de su gobierno uno más transparente y basado realmente en la meritocracia?

​El anticipo del Impuesto a la Renta

Julie Zinade



En muchos casos, empresas con muy poca rentabilidad son afectadas porque se vuelve un impuesto que no se devuelve. Hay empresas que durante varios años no reciben esa devolución. Considero que se debería cambiar la forma de cálculo, de acuerdo a la actividad económica. Por ejemplo, las empresas que venden y distribuyen cemento, donde la rentabilidad bruta es de un 2% o máximo 3%. No es justo pagar el anticipo de aproximadamente 1%. Espero que los candidatos puedan hablar sobre el tema y conocer sus propuestas.



Las propuesta de consulta se siguen recibiendo en el correo electrónico [email protected]