Inocar informa sobre condiciones de oleaje en el borde costero y Galápagos

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó sobre los oleajes moderados que se registran en el borde costero continental e insular del país entre este sábado 6 de mayo y el lunes 8 del mismo mes.

Las olas de mayores alturas se registran en localidades como La Chocolatera, Punta Carnero, Mar Bravo (Salinas) y en Puerto Villamil (Galápagos).

Las condiciones de oleajes provienen de altas latitudes del Pacífico Sur y se aproximan a territorio ecuatoriano con periodos de entre 12 y 15 segundos, alturas comprendidas entre 0.4 y 1.4 metros, informó el Inocar en un comunicado.



La entidad recomienda a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en la playa estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas. “Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el agua preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran: áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas", indica la institución.



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica para el fin de semana cielos nublados y parcialmente nublados en el perfil costanero. Lluvias de intensidad variable se esperan para el domingo con mayor afectación al norte, centro e interior del Litoral, en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas y Los Ríos.