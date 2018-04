Fiscalización en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno, por iniciarse

El proceso para iniciar un juicio político en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno continúa en la Asamblea Nacional. Mañana, la Comisión de Fiscalización recibirá a los asambleístas que firmaron la petición, quienes presentarán las pruebas de cargo en contra de la autoridad de control.

Hasta la tarde del jueves 29 de marzo del 2018, se conoció que los legisladores registrados para intervenir en la sesión son Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC); y Guillermo Celi, del movimiento SUMA. En total, fueron 61 los asambleístas que firmaron el documento, para solicitar el inicio del enjuiciamiento, que fue presentado el 16 de marzo último.



Cucalón elaboró la demanda de juicio político y adjuntó cerca de 28 pruebas. Mañana (1 de abril del 2018), desde las 11:00, prevé demostrar la teoría del caso. Para eso utilizará elementos como artículos de prensa, copias certificadas de entrevistas dadas por el Fiscal y una copia certificada de la declaración juramentada del policía Danny Ibarra.



El uniformado señaló que recibió presiones para forjar un parte policial que tiene que ver con el audio que divulgó Baca, en el que se escucha al expresidente de la Asamblea, José Serrano; y al excontralor Carlos Pólit hablar de un acuerdo para sacarlo del puesto.



La información será ampliada durante la sesión que se convocó para mañana. Todavía no se conoce si la cita la dirigirá Karla Chávez (Alianza País), quien actuó como presidenta, la última semana.



Ella reemplazó a María José Carrión, también oficialista, en la Presidencia, ya que la legisladora estaba cumpliendo un compromiso en Ginebra (Suiza). Sin embargo, Carrión había anunciado previamente su deseo de abandonar la dirección de la Mesa.

​

Durante su encargo, Chávez pidió que se oficiara a otras instituciones para tener más pruebas. Son 15 documentos que esperan que estén listos para este miércoles, día en el que habrá una nueva sesión.



Entre las solicitudes consta una petición a la Fiscalía para que entregue una copia certificada de la rueda de prensa que dio Carlos Baca, el 26 de febrero, y en la que se refiere a la conversación entre Serrano y Pólit. También se pidió una copia del parte policial firmado por el policía Ibarra.



El uniformado también está convocado para que asista ese día y pueda responder a las inquietudes de los legisladores.



Según Homero Castanier (Creo), además, se convocó al teniente Renato González Peñaherrera, jefe de la unidad de investigaciones de la Fiscalía, quien fue señalado por el expresidente de la Asamblea y por Ibarra como la persona que obligó a cambiar la hora en la que se elaboró el parte policial. Esto, con el objetivo de que pareciera que el documento se hizo antes de las declaraciones del Fiscal y no después, como se denuncia.



La Comisión también convocó al general retirado Patricio Pazmiño y al notario séptimo de Quito, David Pino, quien notarizó la declaración juramentada de Ibarra.



A ellos se sumarán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, que ya fueron informados para que estén presentes en la sesión.



Este Consejo, además, notificará esta semana a las autoridades de control que serán evaluadas. Aunque no hay nombres de las primeras instituciones a intervenir, el consejero Luis Macas adelantó que se iniciarán con las que actualmente presenten problemas o reclamos ciudadanos. En este grupo se encuentran la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral; el primer ente es una prioridad, como lo dijeron en una pasada sesión.