39% más de ingresos por los prediales en Quito, en debate 

Quito pasará de una valoración de USD 79 355 millones en el 2017 a USD 108 829 millones en el 2018.

Esta variación, que equivale al 39% de incremento, se debe al proceso de revalorización que se lleva en Quito para cumplir con la disposición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) de que todos los municipios del país hagan una actualización catastral cada dos años.



En una sesión dirigida el lunes, 18 de diciembre del 2017, por la vicealcaldesa Anabel Hermosa (Alianza País), el Concejo Metropolitano trató en primer debate la propuesta de la Ordenanza del Plano del valor de la tierra de predios urbanos y rurales en del Distrito, para el bienio 2018-2019.



Está previsto que esto se resuelva en segundo debate el miércoles, de acuerdo con la agenda de fin de año que acordó el alcalde Mauricio Rodas con los concejales, el jueves.



Tras la actualización, el registro pasará de 906 698 predios el año que está por terminar a 912 895 el próximo año.



Según Francisco Pachano, director metropolitano de Catastro, el trabajo de revalorización se hizo con base en los parámetros que establece el Cootad con el fin de conseguir que los valores que constan en el catastro sean lo más cercanos o iguales al valor comercial.

Con la Dirección Metropolitana de Catastro revisaron los predios mediante investigaciones de mercado. En el segundo debate, Pachano explicará con más detalle las fórmulas que se aplicarán a los predios según ubicación, servicios, construcciones, etc., para calcular su valor catastral.



Los concejales pidieron que se dé una explicación más profunda y clara sobre cómo se hizo el reajuste de los valores.



Según Pachano, los aumentos de valor ocurren en predios que antes eran agrícolas y que ahora ya tienen construcciones. Esto es común en los valles. También, cuando un predio tenía permiso de edificabilidad para tres pisos y consigue otro para seis pisos.



Otros casos de incremento de valor son los que ocurren en el valle de Los Chillos, Tumbaco o Quitumbe, en donde hay lotes de desarrollo para conjuntos habitacionales.



El concejal Carlos Páez (AP) dijo que se hicieron observaciones de carácter metodológico sobre la claridad que debe tener el catastro y que haya un tratamiento equilibrado para todos los predios en la equiparación del valor catastral respecto del comercial.



Además, recordó que los aumentos en los valores se presentan cuando había un terreno no construido y en el transcurso del bienio ya cuenta con una edificación o cuando ha habido mejoras en la zona.

El concejal de MASS, Eddy Sánchez, se quedó unos minutos después de la sesión para consultar a Pachano cómo se elaboró el nuevo registro catastral. Él y otros ediles pidieron una clave para acceder al archivo digital en donde se detalla la información y así poder hacer comparaciones aleatorias. El objetivo es verificar si en el proceso existen distorsiones en los reavalúos.



Páez mencionó que los concejales están concentrados en revisar la información sobre este y el resto de temas pendientes para las dos sesiones extraordinarias restantes. “El Alcalde no ha venido hoy y es el que nos mete en esta dinámica, porque generalmente deja las cosas para el último. Como él no participa en los debates, nos pone a los concejales en esta circunstancia”, dijo.



Sin embargo, Rodas señaló que a pesar de no haber estado en la sesión, es él quien conduce el Concejo, quien propone las ordenanzas y convoca a las reuniones. “Mi no presencia el día de hoy no quiere decir que no haya sido yo quien esté conduciendo este proceso”. Además, resaltó que la ley contempla el encargo a los vicealcaldes cuando debe ausentarse.



Luego de que el proyecto de ordenanza sea aprobado, los quiteños podrán acudir a la página pam.quito.gob.ec para revisar la cédula catastral y observar los datos del predio actualizado. Está previsto que la información esté disponible a partir del 30 de diciembre.



Sobre la base de los valores actualizados con esta ordenanza se calculará el impuesto predial por medio de una segunda ordenanza, que fue elaborada por la Dirección Tributaria del Cabildo, y cuyo primer debate está previsto para el miércoles.

El Cootad exige a los municipios hacer una revalorización de los predios una vez cada dos años. El objetivo es lograr que con el tiempo se equipare el valor catastral con el valor comercial. Los rubros en esta ordenanza son la base para calcular el impuesto.