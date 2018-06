El Cuerpo de Ingenieros del Ejército demandó a la Epmmop por proyecto Quito Cables

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que estaba a cargo de la construcción del proyecto Quito Cables Roldós–La Ofelia, presentó una demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

A través de esta acción, pide a Iván Alvarado, gerente de la Epmmop, que se acepte la terminación del contrato firmado en octubre del 2017, y que se ordene el pago de todos los gastos y costos directos e indirectos incurridos por el Cuerpo de Ingenieros.



El monto, según el documento, asciende a USD 1 256 673,62, más los intereses y los honorarios de los abogados.



La demanda, presentada el 8 de junio, y firmada por el Coronel Freddy Merizalde, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, especifica que el contrato se firmó por un monto contractual de USD 43,5 millones, y que el proyecto debía ser ejecutado en un plazo de 480 días.



Su construcción se inició el 5 de diciembre del 2016, con la entrega de un anticipo del 30% del valor del contrato, es decir USD 13 millones.



En la demanda, el Cuerpo de Ingenieros asegura que se han producido “un sinnúmero de incumplimientos contractuales y legales por parte de la Epmmop”, lo que imposibilitó continuar con la ejecución y obligó al contratista a solicitar la terminación del mismo.

Argumenta que no han sido formalmente ni legalmente liberados el 100% de los predios necesarios para ejecutar el proyecto, y que pese a haber entregado las planillas de avance de obra, la empresa municipal no ha aprobado el pago de las mismas.



Otra de las causas es la suspensión del plazo contractual del proyecto que inició el 9 de mayo del 2017 y duró 394 días, lo que dificultó su ejecución.



El documento reza que además está pendiente por parte del contratante la entrega de documentos técnicos importantes como memorias de cálculo estructural e ingenierías de detalle completas, y la definición de especificaciones técnicas para contratar el sistema electromecánico del teleférico, y así garantizar un proceso no direccional y competitivo.



En la demanda se indica que el Cuerpo de Ingenieros recibió en un inicio los planos digitales del proyecto sin firmas ni sellos de aprobación, y que la última versión de los estudios fue entregada por la Epmmop apenas el 17 de abril del 2018, 17 meses después de iniciado el plazo contractual.



Por su lado, Alvarado puntualiza que el 7 de junio pasado, la empresa municipal informó al coronel Merizalde, los incumplimientos por parte del Cuerpo de Ingenieros y le dieron 10 días para que remedie la situación y se retomen los trabajos, caso contrario, se procedería a la terminación unilateral del contrato.



Sobre la demanda, Alvarado sostiene que el Cuerpo de Ingenieros está en su derecho de presentarla, ya que la Ley le faculta a hacerlo, pero asegura que la Epmmop aún no ha sido notificada por el Contencioso.

Una vez que llegue esa notificación, explica, la empresa tendrá 30 días para formular una respuesta. “La Epmmop inició el trámite para la terminación del contrato y está corriendo el tiempo para que el Ejército justifique los atrasos en los que está incurriendo”.



Alvarado no descarta la posibilidad de entablar diálogos para llegar a un acuerdo y que el Cuerpo del Ejército siga con la obra, o a su vez terminar mutuamente el contrato y continuar la obra con otra empresa.