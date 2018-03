Informe halla responsabilidades políticas de Augusto Espinosa por casos de abuso sexual en planteles educativos

El asambleísta de Creo, Héctor Muñoz, se levantó cuando la presidenta de la Comisión Aampetra, Silvia Salgado, no le dio la palabra en reiteradas ocasiones. Tomó dos carpetas que tenía en su escritorio y salió de la sala que se ubica en el primer piso de la Asamblea Nacional.

Una madre de familia lo siguió, lo tomó del brazo y le pidió que regrese a la sesión para que puedan aprobar el informe con responsabilidades políticas en contra de los exfuncionarios y funcionarios que dirigieron la educación del país. La mujer es progenitora de una de las víctimas que sufrió un ataque dentro de un establecimiento público.



Muñoz calificó como “una tomadura de pelo” el nuevo informe ya que –a su criterio- existen los mismos elementos de hace cuatro meses. Ese documento fue aprobado este jueves 15 de marzo del 2018, con ocho votos a favor.



Muñoz habló de “encubrimiento” por parte de Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Aampetra, para no alimentar un juicio político que presentó la legisladora Jeannine Cruz, el pasado 31 de octubre del 2017, en contra del exministro Augusto Espinosa. Pero que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Los miembros de la comisión Aampetra hallaron responsabilidades políticas en contra del Augusto Espinosa, cuando se desempeñaba como ministro de Educación. Foto: Flickr Asamblea Nacional



Actualmente, ya no se puede dar un juicio desde la Asamblea ya que la Ley establece que los ministros pueden ser motivo de fiscalización hasta un año después de haber dejado su cargo. Este plazo se cumplió en noviembre pasado. “Este informe es tardío, debió hacerse cuatro meses atrás”, indicó Muñoz. Luego de dialogar con la madre de familia, decidió ingresar a la sesión.



La legisladora Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano (PSC), también cuestionó que en el informe presentado cinco meses después se revelan “claras responsabilidades del exministro”. Ella habló de un encubrimiento ya que en el informe se señala que Espinosa conocía de al menos dos casos y no se dieron sanciones.



Para la presidenta de la mesa, Salgado, la Asamblea ya no puede censurar políticamente a los exfuncionarios que tuvieron responsabilidad por omisiones o negligencias.



Espinosa, actual asambleísta por el grupo Revolución Alfarista, escribió en su cuenta de Twitter que se “pretende aprobar el informe de responsabilidades políticas que nunca lo hicieron conocer oficialmente a los aludidos”.



Añadió que les negaron el derecho a “desvirtuar con pruebas las atrocidades que se dicen” y pidió a la Presidenta un espacio para comparecer.