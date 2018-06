Informe de actuación de FBI sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton se publicará el 14 junio del 2018

LEA TAMBIÉN

El informe sobre las prácticas empleadas por el FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata a las elecciones de 2016, Hillary Clinton, será publicado el 14 de junio del 2018, informó este 7 de junio del 2018, en una carta el encargado de la investigación interna.

El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, quien conduce las pesquisas sobre el caso, remitió hoy una misiva al Comité Judicial del Senado en la que indicó la fecha de divulgación del esperado documento.



"La mayor parte del proceso está completado y anticipamos la publicación del informe el 14 de junio de 2018", señaló Horowitz, quien subrayó la intención de su oficina de difundir el informe antes de testificar ante el comité el 18 de junio sobre el caso.



En la carta no precisó el contenido del documento y esgrimió que se trata de una revisión de las alegaciones en torno a varias acciones del FBI y el Departamento antes de las comicios de 2016, en las que Clinton se enfrentaba al actual presidente, Donald Trump.



Sin embargo, una fuente del equipo del legislador republicano Chuck Grassley, jefe del Comité Judicial del Senado, dijo a Efe que el documento abarcará las prácticas relativas al caso de los correos de Clinton.



El inspector general ha examinado si las políticas y procedimientos del FBI fueron o no coherentes entre sí, después de que el 5 de julio de 2016 su entonces director, James Comey, afirmara que, según las investigaciones de la agencia, no debían presentarse cargos contra la exsecretaria de Estado.



El 28 de octubre de ese año, a 10 días de las elecciones, Comey sugirió que había encontrado nuevas pruebas que podrían poner en entredicho la actuación de Clinton en el manejo de su correo electrónico cuando dirigía la diplomacia estadounidense.



Horowitz ha investigado de qué manera el FBI pudo incurrir en mala praxis al hacer pública dicha información a tan pocos días de la cita electoral, algo que, de acuerdo con Clinton, fue uno de los factores que modificó el voto de los electores en estados clave.



Varios medios estadounidenses han avanzado que el nuevo informe cuestionará duramente la actuación de altos cargos del FBI, entre ellos el propio Comey.



Esta semana, Trump cuestionó en Twitter la tardanza en la publicación del documento y aseguró que hay "muchas cosas horribles que contar (...). ¡Transparencia!", pidió.