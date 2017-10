Industriales y exportadores no acudieron al diálogo con Moreno

Los representantes del sector empresarial niegan que hayan roto el diálogo con el Gobierno tras el anuncio de las medidas económicas, principalmente de índole comercial.

Ayer, 18 de octubre de 2017, el presidente Lenín Moreno presentó en Carondelet el Acuerdo por la Producción y el Empleo, que busca incorporar a los trabajadores a una nueva etapa del diálogo con el sector privado.



En el encuentro participaron Marco Carrión, titular de la Cámara de la Pequeña Empresa (Canape); Édison Garzón, del movimiento ProponLe y representantes de la economía popular y solidaria.



Los dos primeros son miembros del Consejo Consultivo Productivo y Tributario y se han pronunciado abiertamente a favor de los incentivos tributarios anunciados por el Gobierno.



Pero los directivos de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) no asistieron.



Iván Ontaneda, presidente del Directorio de Fedexpor, indicó que fueron invitados al Acuerdo por la Producción, pero que no asistieron “por temas de agenda”. Negó que se haya roto el diálogo. Además, informó que mantuvieron una reunión previa con el Mandatario, aunque no dio más detalles.



El directivo explicó que en la reunión del Consejo de esta semana pidieron al frente económico que amplíe la información sobre las medidas porque “han generado especulación, incertidumbre, muchas preguntas y pocas respuestas”. Los empresarios esperan que se les entregue la información a la brevedad posible.



Richard Martínez, presidente de la CIP, dijo el pasado lunes que las medidas recogen parcialmente los pedidos del sector privado en el marco del diálogo público-privado.



La fijación de una tasa de USD 0,10 para las importaciones y la fijación de aranceles para 375 partidas han generado preocupación en el sector.



Ante ello, la ministra de Industrias y presidenta del Consejo, Eva García, explicó que la política del Régimen no es fiscalista ni recaudatoria como han señalado algunos representantes gremiales. Enfatizó que a medida que crezca la economía la tendencia apuntará a reducir los impuestos.



Sobre el hecho de que no todos gremios asistieron al Acuerdo por el Empleo y la Producción señaló que ayer se decidió que el Presidente de Canape actúe como representante de todo el sector.



Destacó el nuevo diálogo laboral, que busca incorporar a los trabajadores en ese proceso. De ese sector participaron los integrantes del Parlamento Laboral, aunque no los del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Ayer, como parte del acuerdo, se anunció el lanzamiento de siete nuevos contratos por rama de actividad y que normarán segmentos especiales. Entre los sectores que serán regulados están: hotelero, florícola, bananero, ganadero, arrocero y acuícola.