Los indígenas reivindican sus derechos ante la Cumbre de las Américas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 300 indígenas de siete organizaciones de Latinoamérica están reunidos desde este martes, 10 de abril del 2018, en Lima para reivindicar sus derechos en la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará este viernes y sábado (13 y 14 de abril) en la capital peruana.

El Foro de los Indígenas, uno de los actos preparatorios para la reunión de los presidentes y jefes de Estados de los países americanos, congregó a representantes nativos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Perú.



Los participantes comenzaron a debatir una declaración que será presentada este miércoles en el diálogo entre los actores sociales y representantes de alto nivel de los Gobiernos.



"Tenemos la esperanza de ser escuchados, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido", indicó a Efe Melania Canales, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), uno de los colectivos que organizan el encuentro.



Entre los temas de conversación destacan los derechos territoriales, la autodeterminación, la consulta previa y la institucionalidad indígena.



Canales destacó que la gestión del territorio es clave para que se mantenga en manos de las comunidades campesinas y organizaciones indígenas.



Denunció que los territorios colectivos están siendo contaminados, y que además son objeto de normativas para hacerlos individuales y venderlos "al mejor postor".



A la apertura de la inauguración asistió el primer ministro de Perú, César Villanueva, consideró clave la reunión de los indígenas para garantizar el éxito de la Cumbre de las Américas, cuyo eje central es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.



"Para nosotros, que somos un país diverso, de todas las culturas y sangres, es sin duda la presencia más importante, a través de ustedes, que le dará éxito a esta cumbre. No puede haber democracia si no participamos todos", apuntó Villanueva.



El primer ministro prometió que las conclusiones de los indígenas serán elevadas al más alto nivel en la Cumbre de las Américas para reforzar una América humana, con raíces indígenas, para que "no quede solo en el discurso".



Antes de publicar su declaración final, el Foro de los Indígenas tratará el caso del derrame de petróleo ocurrido en enero de 2016 en Chiriaco, un municipio del norte de la Amazonía peruana que afectó a varias comunidades nativas de la zona.



Entre los colectivos indígenas afectados está la comunidad nativa de Nazareth, cuyo jefe, Norberto Wamputsag, afirmó a Efe que todavía hay decenas de niños con problemas de salud por haber participado en las tareas de recojo del crudo.



De manera paralela al Foro de los Indígenas se desarrolla en Lima la reunión de la sociedad civil y actores sociales, cuyas conclusiones también serán presentadas el jueves a los 34 Estados participantes en la Cumbre de las Américas.



En esta Cumbre de las Américas Perú recibirá a una veintena de presidentes y jefes de Estado, entre los que no estará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hoy canceló su asistencia y será reemplazado por su vicepresidente, Mike Pence.