Indígenas guatemaltecos piden renuncia del presidente Morales por corrupción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miles de indígenas, campesinos y activistas guatemaltecos protestan este martes 24 de abril del 2018 en el centro de la capital para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, envuelto en un nuevo caso de corrupción durante su campaña electoral en 2015.

Los manifestantes salieron de cuatro diferentes zonas de Ciudad de Guatemala para reunirse en el centro histórico y demandar la salida de Morales, además de la renuncia de congresistas que han evitado que se le retire la inmunidad para investigarlo por presuntos hechos de corrupción como lo han pedido la fiscalía y una comisión antimafias de la ONU.



“Nuestras exigencias son la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados corruptos”, dijo a periodistas Erika Martínez, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala (CODECA) , organización que convocó a la protesta.



El presidente Morales, un excomediante de televisión de 49 años, enfrenta desde agosto del 2017 señalamientos de que financió la campaña del partido que lo llevó al poder, el derechista FCN-Nación, con aportes que no reportó al Tribunal Supremo Electoral.



Por ese caso, la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, pidieron levantar los fueros a Morales para profundizar en las pesquisas pero diputados afines han evitado en dos votaciones esa posibilidad.



El jueves 20 de abril del 2018, ambos entes investigadores revelaron un segundo caso en el que Morales habría evadido la ley al no reportar casi un millón de dólares de donaciones de importantes empresarios al partido, cometiendo, según la acusación, financiamiento electoral ilícito.



Durante la marcha, varios recriminaron con pancartas a Morales el lema que acuñó durante la campaña de “ni corrupto ni ladrón” y señalaron que el presidente resulto ser un “fraude”.



El CODECA también exige una investigación a jueces y magistrados “que estén vinculados con el crimen organizado” y la elección de un fiscal general “que no tenga vínculos con la corrupción” , entre otras demandas, agregó Martínez.



Antes de mediados de mayo, el presidente Morales debe elegir al nuevo fiscal general que sustituirá a Thelma Aldana, quien cobró relevancia al encabezar desde 2015 con la Cicig una lucha contra la corrupción que ha ido destapando varios fraudes en las finanzas públicas.