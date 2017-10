Inamhi alerta sobre altos índices de rayos UV para Quito y la Sierra el 18 y 19 de octubre del 2017

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó a la ciudadanía sobre índices de radiación ultravioleta altos y extremadamente altos para el miércoles 18 y jueves 19 de octubre del 2017 en Quito y la Sierra del Ecuador.

Según el reporte del Inamhi, emitido la noche del martes, "las condiciones atmosféricas actuales que se presentan en Quito y en las provincias del norte y centro de la Sierra con bajo contenido de humedad, han provocado que los índices de radiación ultravioleta se presenten con categorías muy altas".



La Dirección de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de la entidad prevé que durante el miércoles y jueves el índice de radiacion ultravioleta (UV) "oscile en niveles alto y extremadamente alto".



Según datos registrados por la estación metereológica Izobamba, localizada en el sur de Quito, durante los últimos tres días se han registrado radiaciones UV entre los 11 y 14 puntos, considerados como muy altos y extremadamente altos.



El ingreso de la radiación sumado a la contaminación habitual de la ciudades hace que se produzcan mayores niveles de ozono.



Según un comunicado emitido por el Inamhi, durante los últimos tres días los niveles de ozono en Qulto han oscilado entre los 120 y 140 microgramos por metro cúbico, lo cual debe ser considerado como precaución.



Los niveles deseables de ozono según el Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA) son de 0 a 50 y los aceptables de 51 a 100.



El Inamhi recomienda tomar medidas de protección ante el sol como: bloqueador, sombreros, camisas de manga larga y gafas.



Entre las 10:00 y 15:00 los niveles de radiación son mayores, por lo que es aconsejable buscar la sombra.

Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para protegerse de los rayos UV.



1. Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Los rayos UV solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tenga especial cuidado con la exposición al sol durante esas horas.



2. Tener en cuenta el índice UV. Este importante dato le ayuda a planificar sus actividades al aire libre para evitar una exposición excesiva a los rayos del sol. Es necesaria protección solar siempre que el índice UV prevea niveles de exposición de moderados a altos, por ejemplo un índice UV de 3 o superior.



3. Aprovechar las sombras. Póngase a la sombra cuando los rayos UV sean más intensos, pero no olvide que los árboles, las sombrillas o los toldos no protegen totalmente contra la radiación solar.



4. Usar ropas que le protejan. Un sombrero de ala ancha protege debidamente los ojos, las orejas, la cara y la parte posterior del cuello. Las gafas de sol con un índice de protección del 99%-100% frente a los rayos UVA y UVB reducen considerablemente los daños oculares debidos a la radiación solar. Las prendas de vestir holgadas y de tejido tupido que cubran la mayor superficie corporal posible también protegen contra el sol.



5. Utilizar cremas con filtro solar. Aplíquese una crema protectora de amplio espectro, con factor de protección igual o superior a 30. Extiéndala generosamente sobre la piel expuesta y repita la aplicación cada dos horas, o después de trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre.



6. Evitar las lámparas y las camas bronceadoras. Las lámparas y las camas bronceadoras aumentan el riesgo de cáncer de la piel y pueden dañar los ojos si no se usa protección. Debe evitarse completamente su uso.



7. Proteger a los niños. Los niños suelen ser más vulnerables que los adultos. Cuando estén al aire libre, hay que protegerlos de la exposición a los rayos UV como ya se ha explicado. Los bebés deben permanecer siempre a la sombra.