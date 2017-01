El valor de los impuestos prediales no se subió en Ambato

En Ambato, pocas personas solicitan información para actualizar su predio con el fin de beneficiarse de un descuento establecido en la nueva Ley sobre la Plusvalía. Pero hubo afluencia de contribuyentes para pagar el impuesto predial, que comenzó este martes 3 de enero del 2017 en todos los municipios del país.

Fricson Moreira, director del departamento de Avalúos y Castros del Municipio de Ambato, indicó que en los próximos días se reunirán con los técnicos del departamento Financiero y el alcalde Luis Amoroso, para aplicar la nueva ley, aprobada a fines de diciembre del 2016.



Mario López, vecino del sector de la Bolivariana, llegó en la mañana para preguntar sobre el pago que tendría que hacer por su predio y por la contribución especial por mejoras. “Mi suegro tiene un terrenito valorado en USD 32 000 y ya repartió a sus siete hijos. He averiguado por tercera vez sobre el beneficio con la nueva ley pero me indican que todavía no entra en vigencia y voy a indicarles a mis parientes para tomar una decisión y pagar con la antigua ley o esperamos a la nueva”, aseguró López.



Los técnicos del Cabildo de Ambato esperan recaudar USD 7 400 000 millones en impuestos prediales por los 90 000 predios que hay en la urbe. “Este año habido algunas reducciones y no habrá incremento del valor”, indicó Moreira.



Carmen Yanchapanta pagó USD 53 por su predio en el barrio Techo Propio y un local de ropa en el mercado América, ubicado al oriente de la ciudad. La comerciante indicó que en el 2016 pagó USD 68. “Habido una reducción, pensé que me iba hacer el doble de lo que pagué el año anterior, aunque me gustaría que adoquinen la calle de mi barrio”.