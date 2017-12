El impuesto predial en el país se ajusta para el cobro del 2018

Para el próximo año se pagará un valor más alto por el impuesto predial en Quito, Cuenca, Loja, Ibarra y Santo Domingo. En Guayaquil, Ambato, Azogues, Riobamba, Latacunga y Esmeraldas se mantendrá el valor, que se cobró este año.

El Concejo de Loja aprobó la ordenanza que fija el incremento para el 2018. Se establecieron dos nuevos valores para calcular la tasa por cada propiedad, de acuerdo con su ubicación; es decir para los de la zona urbana y rural.



El Municipio no había hecho el ajuste desde el 2013, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) estipula que los 221 ayuntamientos del país deben ajustar el valor del impuesto cada dos años.



Este cambio regirá para el período 2018-2019. Para el incremento se tomaron en cuenta varios elementos, como el uso del suelo, tipo de construcciones, servicios básicos, obras de mejoras,

ubicación, entre otros.



Bajo ese mandato, los cuencanos también cancelarán un poco más que este año, según el avalúo en la zona urbana y rural. Pero la Ordenanza de Aprobación del Plano del Valor del Suelo establece rubros diferenciados, de acuerdo con el número de predios que tiene cada contribuyente.



Es decir, el ciudadano con más de un predio pagará valores más altos, explicó Pablo Peñafiel, director Municipal de Avalúos y Catastros.



Según los cálculos de la Dirección Municipal de Avalúos y Catastros, el 80% de los contribuyentes –dueños de un solo predio- pagarán entre USD 16 y 22, que representará un aumento de entre USD 3 y 6 en relación con el 2017.



El resto (los dueños de 1 500 predios) cancelará una tarifa diferenciada, de acuerdo con el avalúo de sus bienes.

Durante los últimos días de este mes se registraron largas filas para pagar los impuestos prediales en Guayaquil. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

En Quito se aprobó una ordenanza, a través de la cual el 76,26% de los predios (713 111 bienes) tendrá un incremento en el pago de este impuesto. Y un 12,38% accederá a una reducción, porque la medida contempló una exoneración para las viviendas de interés social o público.



El Municipio de Ibarra efectuó un ajuste en el valor del suelo, por zonas, por lo que el impuesto que se recaudará desde el 2 de enero tendrá un alza. Según Ramiro Páez, vicealcalde de Ibarra, una parte de los predios urbanos tendrá un incremento, pero ese ajuste también bajó el valor del avalúo de 12 000 predios, porque se tomaron en cuenta diferentes factores como la depreciación de los inmuebles.



Paúl Lugo, director de Avalúos y Catastros, explicó que para el cálculo se aplicarán tarifas diferenciadas para bienes valorados en hasta USD 8 850 y superiores a USD 800 000.



Este impuesto también subirá en Santo Domingo, tras la aprobación de una ordenanza para modificar el valor de una parte de las propiedades. Se trata de 4 000 inmuebles (4% del total del cantón) que se revalorizaron por las mejoras estructurales.



En los demás se mantendrán los mismos valores. Los inmuebles que tendrán un aumento son conjuntos habitacionales construidos con hormigón y acabados modernos.



En Esmeraldas, el Municipio no subirá el predial. Pero este Cabildo analiza la aprobación de una ordenanza para regular el catastro de acuerdo con las obras realizadas.



Con esta medida se busca cobrar los mismos valores del predial que estaban vigentes en las zonas que tienen servicios básicos, y reducir los valores en las áreas que no tengan estos servicios. Así lo dijo el concejal Rubén Perea, proponente de la ordenanza.



El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reiteró que “la gente pagará lo mismo” en referencia a los impuestos prediales. “No ha habido ninguna modificación en cuanto al monto, mas aun para que se siga pagando lo mismo hemos tenido que rebajar los impuestos”.



El Cabildo aprobó en dos debates dos proyectos de Ordenanza de los Avalúos de Predios para el Bienio 2018-2019 para la zona urbana y rural, de conformidad con el Cootad.



“Para muchos alcaldes implica cobrar más impuestos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Si el avalúo sube 10%, nosotros bajamos la tasa de impuestos un 10% para que el resultado sea igual”, dijo Nebot.



El concejal Gustavo Navarro señaló que la ordenanza aprobada establece tablas y coeficientes que se aplican a cada predio, lo que hace que pague el mismo valor del 2017, pese a que se aumentó el avalúo comercial del inmueble. Y se aplicará una tasa por mejoras donde se hicieron obras municipales.



En el Presupuesto del 2018 se estima que los ingresos por impuestos prediales serán de USD 12,7 millones.



Los municipios de Ambato, Latacunga y Riobamba no revisaron el valor del predio urbano para los próximos dos años. Aunque los directores de avalúos aclararon que las viviendas que tuvieron cambios, como subir de uno a dos pisos, tendrán incrementos de acuerdo con el nuevo avalúo.



Fricson Moreira, director de Avalúos y Catastros del Municipio de Ambato, indicó que el valor de este impuesto se mantendrá en una parte de los 230 000 predios que existen en la ciudad. Aclaró que los propietarios de los predios que realizaron alteraciones en sus edificaciones sí pagarán nuevos rubros. Puso como ejemplo el siguiente: si una propiedad avaluada en USD 100 000 en el catastro y que este año se vendió en 150 000, el nuevo propietario deberá pagar el impuesto por ese valor.



Para el próximo año se aspira recaudar USD 7,5 millones que aportará al presupuesto del Cabildo de USD 177 millones.

En Latacunga también se mantendrá el valor de este año para los 40 000 predios registrados en el cantón, según Fernando Herrera, director de Avalúos y Catastros del Cabildo cotopaxense.



En Riobamba por cuarto año consecutivo el predial tampoco subirá. El impuesto financiará las obras de vialidad e infraestructura.



En contexto



El cobro del impuesto predial comenzará este 2 de enero, según establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En los primeros 15 días habrá un descuento del 15% y luego bajará progresivamente.