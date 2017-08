Identifican en Nueva York restos de víctima del 11-S

Dieciséis años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, que dejaron 2 753 muertos, se identificaron los restos de una víctima masculina, indicaron autoridades de la ciudad.

A pedido de la familia, no se divulgará la identidad de la víctima, dijo este lunes 7 de agosto del 2017 la oficina del forense de Nueva York.



Hasta el momento se han identificado los restos -usualmente fragmentos óseos- de 1 641 de las 2 753 personas que se sabe murieron en los atentados perpetrados por Al Qaeda, que impactaron dos aviones comerciales secuestrados contra las Torres Gemelas.



Esta nueva identificación es la primera en más de dos años, indicó The New York Times.



“La continuación de este trabajo es vital porque con cada nueva identificación podemos dar respuestas a familias afectadas por una tremenda pérdida”, dijo al diario la jefa forense, Barbara Sampson.



Los avances en las técnicas de extracción y análisis de ADN ayudaron a confirmar la identidad de la víctima, agregó la oficina forense.