Identifican a quinta víctima de tiroteo en aeropuerto de Florida

Las autoridades del Condado Broward, donde se asienta el aeropuerto de Fort Lauderdale (EE.UU.), identificaron hoy (11 de enero de 2017) a Mary Louise Amzibel como la quinta víctima mortal del tiroteo ocurrido en este aeródromo el pasado viernes 6 de enero de 2017.

Por medio de un comunicado, el condado Broward confirmó al mismo tiempo el nombre de los otros cuatro fallecidos que hasta el momento solo se habían dado a conocer por declaraciones de los familiares a medios estadounidenses.



De esta manera, además de Amzibel, de 69 años de edad y residente en Ohio, las otras cuatro víctimas mortales son Shirley Timmons, de 70 años y también de Ohio; Michael John Oehme, 57 años, de Iowa; Olga Woltering, 84 años, de Georgia; y Terry Michael Andres, 62 años, de Virginia.



La alcaldesa de este condado, Barbara Sharief, señaló en la nota que, a pesar de la intención de esta oficina de difundir los nombres de las víctimas "en el momento apropiado", se vio obligada a dar a conocer la información ante la "persistencia de los medios".



Por otro lado, el hospital Broward Health Medical Center dio a conocer hoy que se mantienen ingresadas tres de las personas heridas en el tiroteo que desató en el aeropuerto el exmilitar de origen puertorriqueño Esteban Santiago Ruiz, de 26 años.



En un breve comunicado, el centro médico informó del alta de un herido y del estado de los tres que siguen ingresados, de los cuales uno está en buenas condiciones, otro está grave y el estado del tercero es crítico.



Santiago Ruiz, que estuvo destinado en Irak y presuntamente padece un trastorno psicológico, ha sido acusado del tiroteo del pasado 6 de enero, en el que murieron cinco personas y una decena resultaron heridas, y por el que enfrenta la pena de muerte.



El atacante, residente en Alaska, se entregó a la policía después de haber disparado con una pistola de nueve milímetros en una sala de recogida de equipajes del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale.



El tiroteo fue registrado por las cámaras de seguridad. Un agente de policía fue suspendido de empleo y sueldo por presuntamente entregar uno de esos videos a un medio digital para su publicación, el cual fue difundido el domingo.



El hombre confesó a la policía haber planeado el ataque, pero sus motivaciones no han sido determinadas todavía. Las autoridades no han descartado que se trate de un acto terrorista.



El incidente dio pie a situaciones de pánico y descontrol en el aeródromo, y motivó que más de 23 000 piezas de equipaje fueran abandonas por sus propietarios o no entregadas, según el Condado Broward.

Esta oficina informó hoy que hasta el momento "miles de maletas y artículos personales han sido identificados" y devueltos a sus propietarios.