Hugo Ruiz: ‘Academia debe analizar el tema de la frontera’

Entrevista con Hugo Ruiz, Rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

¿Cómo ha incidido en el Carchi la violencia desatada en San Lorenzo?



Considero que la Fuerza Pública está actuando de manera efectiva, especialmente en el noroccidente de la provincia, en las parroquias de frontera como El Chical, Maldonado, Tufiño, Urbina y El Carmelo.



¿Y en Tobar Donoso, que pertenece al Carchi?



Es una zona muy conflictiva. Está muy alejada de la capital provincial y el ingreso se hace por helicóptero desde Ecuador y en lancha desde Colombia. Para nosotros la parroquia de Tobar Donoso, que está en Carchi, prácticamente está caída del mapa provincial y nacional.



¿El trabajo de campo de la universidad que usted maneja se alteró por el tema de inseguridad?



No hemos tenido inconvenientes con nuestros trabajos en el sector rural, con excepción de Tobar Donoso. Más bien, hemos suscrito convenios con universidades colombianas. Inclusive con la de Nariño realizamos proyectos de investigación sobre la situación posconflicto, tras la firma de la paz con las FARC y las negociaciones con el ELN.



Hay quienes dicen que no se puede hablar de posconflicto, porque los problemas siguen.



La firma de la paz dará resultados. Es un logro para América Latina. Recuerdo que cuando se produjo el terremoto en Manabí y Esmeraldas, en abril del 2016, nuestros estudiantes recorrieron los municipios del cordón fronterizo de Colombia y fueron bien recibidos. Logramos recolectar 160 toneladas de ropa y víveres, en lugares que antes eran dominados por las FARC, como los municipios de Chiles, Cumbal, Carlosama, Ricaurte.



¿El tema de inseguridad provocó análisis en el interior de la universidad?



Sí. Nosotros tenemos el Observatorio Socioeconómico de Frontera, en donde se analiza la problemática de Carchi, en Ecuador; y Nariño y Putumayo, en Colombia. Esos estudios han servido a los gobiernos locales.



¿Usted ha sido víctima de grupos criminales?



Hace varios años la delincuencia común secuestró a mi esposa. Pero logramos evitar que la entreguen a la guerrilla colombiana, a cambio de dinero. Era una práctica que pudo haber desembocado en algo fatal.



A pesar de ese incidente, ¿usted no ha abandonado la frontera?



Yo soy fanático de la integración ecuatoriano- colombiana. Por eso no me he ido.



¿Cómo cree que se debe enfrentar el problema de inseguridad?



Nos hemos acostumbrado a este problema, que nace en el lado colombiano. Hubo duras experiencias, pero vamos mejorando. El Estado debe atender a las provincias de frontera, para enfrentar estos inconvenientes.



¿La gente de las fronteras se benefició abasteciendo a irregulares?



Sí. Tiene razón. Pero se debió al abandono histórico de los gobiernos. No justifico ese hecho, pero la gente se dedicó a esta actividad, que no la podemos desconocer.