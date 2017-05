Un hombre fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Quito por supuesto robo de accesorios de autos

Tras una persecución policial en el sector de Carapungo, en el norte de Quito, un hombre de 40 años fue detenido por efectivos de la Subdirección Nacional de Investigación contra el Delito de Derecho a la Propiedad (Sidpro-BAC) por ser el presunto responsable de varios robos de accesorios de vehículos en la Ciudadela Bicentenario.

De acuerdo con los agentes, el hombre se movilizaba en un vehículo negro junto con otro sospechoso, quienes habrían robado cuatro vehículos estacionados en varias calles de la Ciudadela Bicentenaria, durante la noche del miércoles 17 y la madrugada del jueves 18 de mayo de 2017.



Según las denuncias de los perjudicados, sus vehículos se encontraban parqueados en la calle o en los parqueaderos de sus casas, pero en la mañana del jueves, notaron que tenían las puertas abiertas, presentaban ventoleras rotas y del interior alguien se había sustraído todo tipo de accesorios como radios, cerebros, tableros, tacómetros, cobertores del volante, cajetines de alarmas, depuradores del aire, etc.



En total, los investigadores encontraron en el vehículo que se movilizaba el sospechoso más de 29 accesorios, que posteriormente fueron identificados por las víctimas de robo. Sin embargo, solo uno de los hombres fue detenido. Su acompañante logró escapar después de que la Policía lo acorralara y decidiera huir a pie.



“Cuando iba a usar el auto para ir al trabajo me di cuenta que se habían robado el cerebro, por eso busqué ayuda en la UPC donde me indicaron que había una persona detenida en Flagrancia”, comentó uno de los perjudicados.



Las evidencias fueron ingresadas a la Bodega de la Policía, mientras que el hombre quedó arrestado y fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Quito, en donde espera su respectiva audiencia por supuesto robo de accesorios.